Argentina de 60 años que desea competir en Miss Universo: “La belleza no solo es lo físico”

Una mujer argentina de 60 años buscará participar en el certamen mundial de Miss Universo que tendrá lugar en Ciudad de México en septiembre de este año, tras ganar esta semana el concurso de belleza Miss Universo de Buenos Aires.

“Fue una decisión bastante meditada pero gracias a la directora de Miss Universo Buenos Aires (...) decidí presentarme con mis 60 años”, dijo Alejandra Rodríguez al canal TN.

Para competir en Miss Universo Internacional, Alejandra Rodríguez debe ser electa entre las ganadoras de otras provincias en el certamen nacional Miss Universo Argentina, que tendrá lugar el 25 de mayo en Buenos Aires.

FOTOS: ¡Histórico! Alejandra Rodríguez de 60 años busca ser Miss Argentina 2024

Abogada y periodista, la ahora modelo vive y trabaja en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y es primeriza en el certamen regional que este año eliminó por primera vez el límite máximo de edad.

“Yo nunca me había presentado (...), ahora surgió esta oportunidad y decidí hacerlo porque me pareció un desafío, una propuesta muy interesante y bueno, me animé a más y logré el triunfo”, dijo.