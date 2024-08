Aerosmith anuncia su retiro oficial de los escenarios

El grupo anunció en 2023 que “Peace Out... Farewell Tour” sería su última gira, sin embargo, sus viajes por carretera se detuvieron después del concierto en Elmont, Nueva York, el 9 de septiembre de 2023. Ese fatídico espectáculo se produjo solo tres fechas después de esa gira, que se suponía que duraría hasta febrero de 2024, antes de que el grupo pospusiera la gira. Hoy, finalmente, han decidido cancelar todas las fechas restantes.

Aunque el comunicado no menciona si todavía hay esperanzas de que Tyler supere sus problemas lo suficiente como para permitirle grabar en el futuro, parece que la banda dejó de grabar hace mucho tiempo. Su último álbum fue “Music From Another Dimension!”.Tyler luego lanzó un álbum en solitario en 2016.

Declaración completa de la banda el viernes: “Era 1970 cuando Aerosmith se convirtió en la inspiración. Gracias a ustedes, nuestro Ejército Verde, esta chispa ha estado encendida y ardiendo durante más de cinco décadas.Algunos de ustedes han estado con nosotros desde el principio y gracias a ustedes hemos hecho historia en el rock and roll”.

“Nos sentimos honrados de que nuestra música se convierta en parte de ustedes. En cada club, en cada gira importante, en momentos maravillosos y privados, nos diste un lugar en la banda sonora de tus conciertos”.

“Siempre queremos que te quedes sin palabras durante nuestros shows. Como sabes, la voz de Stephen es un instrumento como ningún otro.Pasó meses trabajando incansablemente para restaurar su voz a lo que era antes de su lesión.Lo vimos luchar a pesar de que tenía el mejor equipo médico de su lado.Desafortunadamente, está claro que la recuperación completa de su lesión en la voz es imposible.Como hermanos, hemos tomado la dolorosa y difícil pero necesaria decisión de dejar de hacer giras”.

“Estamos agradecidos más allá de las palabras a todos los que estaban entusiasmados por acompañarnos en la carretera una última vez. Agradecidos con nuestro increíble equipo y con las miles de personas talentosas que han hecho posible nuestras carreras históricas. Un último agradecimiento para ustedes, los mejores fanáticos del planeta Tierra. Reproduzcan nuestra música a todo volumen, ahora y siempre. Sigan soñando. Han hecho realidad nuestros sueños”.

“Para quienes adquirieron sus entradas a través de Ticketmaster, se les reembolsará automáticamente el dinero; no es necesario que hagan nada más. Para quienes adquirieron sus entradas a través de sitios de reventa de terceros, como SeatGeek, StubHub, VividSeats, etc., comuníquese con el punto de compra para obtener más detalles.”