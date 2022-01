La actriz Erika Buenfil disminuyó su presencia en redes sociales los últimos días porque salió positiva a Covid-19, según confirmó ella misma en Instagram y TikTok.

“He estado desaparecida de las redes porque resulta que di positivo a Covid. Estoy bien, gracias a Dios mis síntomas han sido realmente fáciles de llevar. Con mucha tos, no he tenido temperatura, he tenido un poco de dolor de cuerpo y pues las noches se hacen largas por la tos”, confirmó la actriz en un video.

“Esto está difícil; sí es verdad, hay que vacunarse, hay que cuidarse. Hay que respetar la sana distancia porque esto volvió fuerte. Gracias a Dios a los que estamos vacunados no nos pegó fuerte”.

Buenfil, famosa en los últimos años por sus videos en TikTok, compartió que su hijo Nicolás, con quien viajó recientemente fuera del País, también se contagió, aunque sus síntomas no han sido tan severos.