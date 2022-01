View this post on Instagram

“Me sacó muchísimo de onda, dije: ‘cómo me va a pasar a mí’”.

La también comediante asegura que su depresión se desarrolló un poco debido a la pandemia por coronavirus.

”No tenía ganas de bañarme, no quería levantarme de la cama, tenía mucho sueño todo el tiempo, una comezón particular en todo cuerpo, unas ganas de llorar inmensas y no sabía por qué”, advirtió.

Compartió que actualmente se encuentra tomando un tratamiento e incluso realiza varios ejercicios para obligarse a levantar y a retomar su vida.