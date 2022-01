Ganó cinco premios Primetime Emmy: el primero en 1975 por The Mary Tyler Moore Show, y el último en 2010 por conducir un episodio de Saturday Night Live.

También recibió un Grammy en 2012 a Mejor Álbum Hablado por leer el audiolibro de su autobiografía If You Ask Me (And of Course You Won’t).

Poco antes del fallecimiento de la actriz, varios amigos y colegas grabaron entrevistas para el especial Betty White: 100 Years Young-A Birthday Celebration, que sería proyectado en varios cines estadounidenses el día de su cumpleaños.

El programa ahora será presentado como un homenaje especial y bajo el nuevo nombre Betty White: A Celebration.

Algunas de las estrellas del cine y de la comedia que aparecen en el especial son Ryan Reynolds, Carol Burnett, Robert Redford, Tina Fey, Lin-Manuel Miranda, Morgan Freeman y Clint Eastwood.