Luego de que Madonna sorprendiera con algunas fotos en su cuenta de Instagram , en la que luce sexy a sus 63 años, el rapero 50 Cent hizo algunos comentarios que no le gustaron a la “Reina del Pop”, por lo que lo enfrentó en la red social y a él no le quedó otra que disculparse.

View this post on Instagram

Pero a la cantante le llegaron los comentarios y no se quedó callada pues en una historia de instagram, con una foto de ambos, le respondió que él sólo está celoso.

“Aquí está 50 Cent pretendiendo ser mi amigo. Ahora has decidido hablar tonterías sobre mí! Supongo que tu nueva carrera está recibiendo atención por intentar humillar a otros en redes sociales”, se lee en la publicación.

Hace unas horas 50 Cent se disculpó con ella y le auguró que nunca quiso herir sus sentimientos.

“Debo haber herido los sentimientos de Madonna, ella fue y desenterró una vieja foto de MTV del 03. Ok, lo siento, no tenía la intención de herir tus sentimientos. No me beneficio de esto en ninguna forma... Espero que aceptes mi disculpa”, tuiteó el rapero.