¡Que lo lleven a un hospital público! Familia de Sammy pide ayuda para pagar gastos médicos  

El actor de comedia Sammy Pérez se encuentra aún internado a causa del Covid-19 en la unidad de cuidados intensivos de un hospital privado.



La familia dio a conocer, a través de la cuenta de Instagram del actor, que se encuentra estable, pero sigue en entubado y serán los médicos quienes determinen qué día lo despertarán.



Además, dieron a conocer que Sammy presentó diabetes en medio del proceso, pero a pesar de eso no se ha complicado más su estado de salud.

En el comunicado agradecieron los mensajes de buenas brivas por parte de los fans del actor y apelaron a la solidaridad pues la suma por los gastos médicos ascienden a 516,222.19 pesos mexicanos.



Sin embargo la reacción de varios seguidores han causado sorpresa pues aconsejan a la familia llevar a Sammy a un hospital público si no pueden cubrir la cuenta.



"Si están pidiendo donativos mejor hubieran llevado a un lugar menos costoso. Saludos y que se recupere"; "Otros se han curado en otros hospitales más económicos"; "Siendo actor y no supo ahorrar. Que irónico ojalá de los que estén ayudando también los ayuden cuando se anden muriendo"; "Que lo pasen a un hospital público. Los hospitales públicos tienen excelentes médicos, y son los mismos que atienden en los privados. Y no, no vengan a etiquetar a Derbez, él no tiene ninguna obligación de pagar su cuenta", son algunos de los mensajes.