Sammy Pérez, actor de 'La Familia P. Luche', está grave por covid-19

Ciudad de México.

Cada minuto es crucial en la vida del comediante Sammy Pérez, ya que en las próximas horas se determinará si su salud podrá mejorar o no.

Se proyecta un panorama malo para el artista, aunque su familia y amigos no pierden la esperanza de que todo cambie para bien.



De acuerdo con Erick de Paz, representante del actor, su condición es grave; actualmente está intubado y postrado boca abajo en la cama del hospital donde ha permanecido internado desde el viernes.



"Sammy está delicado. No puedo decir que está bien porque no es así. Lo aceptable de esto es que el doctor dice que se mantiene estable; en el parámetro de gravedad, Sammy sigue luchando, pero no ha presentado mejoría", dijo De Paz en entrevista.



"Él va a estar 72 horas intubado boca abajo y 48 horas hacia arriba; ya pasó su primer día boca abajo, le tocan dos días más para que lo volteen y esperando que los pulmones hagan su trabajo.



El famoso, quien ha participado en programas como XH Derbez y La Familia P. Luche, fue intubado el lunes a las 11:00 am, y según el reporte del médico, su oxigenación se incrementó ligeramente.

Sammy es conocido por sus segmentos cómicos con Eugenio Derbez.



"Toca esperar. Todo lo que estaba en nuestras manos ya se hizo, lo hizo la familia, está en manos de Dios y los médicos. Es un panorama muy triste, convivimos mucho con Sammy y sabemos cómo es; sin embargo, no dejamos de lanzarle toda la buena vibra para que mejore", añadió De Paz.



Una de las preocupaciones de los allegados del histrión, de 55 años, es la deuda del nosocomio donde se encuentra, misma que se va elevando conforme pasan los días.



Hasta este lunes, la deuda superaba los 250 mil pesos, aunque ya se cubrió una parte de la suma gracias a las donaciones solicitadas a los fans a través de redes sociales.



"He investigado, pero los seguros de la ANDA (Asociación Nacional de Actores) te cubren otro tipo de hospital y sabemos que ahorita Sammy requiere atención muy delicada y por eso está en uno privado, haciendo toda la lucha para que se mejore pronto.

Sammy (izquierda) en una escena de la cinta: "No se aceptan devoluciones".



"Lo importante es la salud, ya luego veremos la parte económica. Ya empezamos a abonar algo; hay gente que se ha portado muy bien con nosotros. Lo importante es que salga de esta situación delicada y ya luego tomaremos otras decisiones", expresó el representante.

De Paz aclaró que el también actor Eugenio Derbez, con quien Pérez ha colaborado en varias producciones como No Se Aceptan Devoluciones, sí ha estado pendiente de la salud de su colega, pero que no ha hecho una aportación económica.



"La empresa (de la celebridad, Evolution Prod) tampoco ha hecho donativos porque ahorita no sabemos cuánto se debe de cubrir; Eugenio puede venir y dar cierta cantidad, pero esto sigue transcurriendo.



"Me imagino que él hará un solo donativo, cuando se tenga el panorama de la deuda final. Hasta el día de hoy, Derbez está en contacto directo con el doctor y el hospital", sostuvo De Paz.