Guns N' Roses anuncia tres conciertos en México para octubre

Ciudad de México, México.

La banda estadounidense Guns N' Roses anunció este lunes tres conciertos en México programados para el 7, 9 y 12 de octubre en las ciudades de Guadalajara (Jalisco), Mérida (Yucatán) y Monterrey (Nuevo León), respectivamente.

“México, estamos de vuelta”, apuntó la banda en sus redes sociales y mostró un cartel con la fechas de los conciertos. Además, en la imagen se advierte que los eventos cumplirán con los protocolos sanitarios y que respetarán las normativas en la ciudad en torno al semáforo epidémico referente la pandemia de la covid-19.

Los tres conciertos son parte de la gira México "We're F'N' Back" (Estamos de vuelta), con los que las promotoras musicales buscan la reactivación económica de un sector que ha sido de los más golpeados por la pandemia.

Feria Xmatkuil

En Guadalajara, en el concierto que abre la gira, la banda se presentará en el Estadio Akron; en Mérida, estarán en la explanada de la Feria Xmatkuil y en Monterrey tocarán en el estadio de béisbol de los Sultanes.

Formada en 1985, la banda, liderada por Axl Rose, aprovechará su paso por México para presentar éxitos como "Sweet Child O’ Mine", "Welcome to the jungle" y "November Rain", entre otras.

El último concierto ofrecido por la banda en México ocurrió el 15 de marzo de 2020, cuando se presentaron como el grupo estelar de la primera jornada del Festival Vive Latino, ante unos 60.000 asistentes, previo al confinamiento al que obligó el coronavirus.

A comienzos de abril, la banda estadounidense anunció el aplazamiento para el 2022, de su esperada gira europea.