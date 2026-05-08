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'Mortal Kombat 2' revive la nostalgia en sus fans

Con más peleas, un torneo y la inclusión de personajes entrañables, la segunda entrega de la adaptación cinematográfica de 'Mortal Kombat', ya está disponible en cines hondureños.

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