Edna Schmidt, periodista de Univisión y Telemundo, muere a los 51 años

Estados Unidos.

La reconocida periodista puertorriqueña Edna Schmidt murió a sus 51 años. El programa Despierta América, de la cadena Univisión, dio a conocer la triste noticia en su cuenta oficial de Instagram.

El show matutino publicó una foto en blanco y negro de Edna, con los años de su nacimiento y de su muerte "1969-2021".

Colegas de la presentadora lamentaron su partida. "Qué triste", comentó la periodista hondureña Satcha Pretto.

María Elena Salinas y Carolina Sandoval también expresaron su tristeza. Hasta el momento no se ha revelado el motivo de su muerte.

Edna Schmidt, quien por años laboró en "Despierta América",fue despedida de esa cadena en 2011. El Diario de Nueva York informa que la periodista fue despedida tras encontrarla alcoholizada en el estacionamiento de la empresa.

Edna Schmidt vivió una fuerte batalla contra el alcoholismo.

Luego fue colaboradora de Telemundo, pero también fue despedida de esa empresa dos años más tarde, en 2013.

"Traicionada" por los medios

La periodista hondureña Neida Sandoval la entrevistó en abril para su canal de YouTube.

"Me siento nostálgica, este año ha sido muy duro, perdí a mi mami, y no ha sido fácil, pero como tú, somos robles", le confesó Schmidt a Sandoval.

En la entrevista con Neida Sandoval, Edna dijo que se había sentido traicionada por los medios cuando fue despedida en medio de su batalla con el alcohol.

"Tantas cosas, hipocresía, la puñalada, porque sí es cierto que tenía ese pequeño problemita que tenía, pero lo que me dolió más fue que en esa gente, que creía que podía confiar, me clavaron la puñalada en la espalda como tú no te imaginas y eso duele", dijo.

"Pero siempre digo, papá Dios se encarga de esas personas, porque lo que aquí se hace se paga", dijo la comunicadora en ese entonces.

La periodista hondureña Neida Sandoval entrevistó a Edna el pasado abril.

Edna estaba viviendo en una finca en Puerto Rico y aseguró estar en paz tras estar siete años alejada de las cámaras.



En 2014, Edna habló de su batalla contra el alcoholismo en el programa Despierta América.

"Se puede salir adelante un día a la vez", dijo. "Es muy difícil el tabú que existe -particularmente con las mujeres- el estigma que existe hacia los alcohólicos. A mí me tomó mucho tiempo reconocerlo", dijo entonces, contando que había ido a un centro de rehabilitación para buscar ayuda.

El mensaje que publicó Despierta América para confirmar la muerte de la periodista.

Con información de People y Yahoo Noticias