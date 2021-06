Drake Bell se declara culpable y luego da concierto virtual

Monterrey, México.

Luego de declararse culpable ante una corte de Ohio de intentar poner en peligro a un niño y difundir asuntos dañinos para los menores, en una audiencia vía Zoom, Drake Bell se conectó con más de 9 mil fans en un live en el que cantó por más de media hora.

En el en vivo que hizo desde su cuenta de Instagram, la estrella de Drake & Josh se mostró sereno, sonrío al ver los comentarios de sus fans y les cantó con guitarra y piano, también complació algunas peticiones.

Además de interpretar sus temas, el cantante y actor incluyó "Let It Be" de The Beatles y "La Camisa Negra" de Juanes, además de "La Bamba" a petición de algunos.

"Me duele que te hayas declarado culpable, pero te amo", le escribió la usuaria @jessy_rga.

Mientras que otras personas entraron al live para criticar a quienes lo apoyan.

"¿Cómo aman a un abusador?", escribió @reginariveraa.

"¿Drake te vas a la cárcel o qué?", cuestionó @cg_drums_.

Sin decir palabras, la estrella juvenil sólo se dedicó a tocar, cantar y leer.

Drake, quien está anunciado para presentarse en el concierto La Gira, junto a Lasso, Marco Mares y Lúa el 29 de julio en el Auditorio Pabellón M de Monterrey, está en problemas en Ohio por un presunto incidente ocurrido en diciembre de 2017.

El caso

La estrella de Drake & Josh estuvo en la corte para una audiencia el miércoles en Ohio, donde apareció a través de Zoom y se declaró culpable de intentar poner en peligro a los niños (un delito grave de cuarto grado) y difundir asuntos dañinos para los menores (un delito menor de primer grado).

El juez aceptó la declaración de Drake. Podría enfrentar hasta 18 meses de prisión por el cargo de delito grave. Está programado para ser sentenciado en julio. Drake estaba en problemas en Ohio por un presunto incidente en diciembre de 2017.



Según la Oficina del Fiscal del Condado de Cuyahoga una joven presentó un informe ante su departamento de policía local en Canadá en octubre de 2018 sobre un presunto incidente que, según ella, ocurrió entre ella y Drake el año anterior en un club nocturno de Cleveland.







Las autoridades canadienses se comunicaron con la policía de Cleveland y su investigación reveló que la joven de 15 años había establecido una relación con Drake varios años antes del presunto incidente.

Los fiscales dicen que, mientras estaba en el concierto, Drake "violó su deber de cuidado y, al hacerlo, creó un riesgo de daño para la víctima".

Los fiscales también dicen que la investigación reveló que, meses antes del concierto, Drake le envió mensajes inapropiados en las redes sociales.



En este punto, no está claro qué mensajes se acusa a Drake de enviar a través de las redes sociales.