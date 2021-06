¡Un éxito! "Por mujeres como tú", el rémix de Mr Jc y C-Kan, se acerca a los dos millones de vistas en YouTube

San Pedro Sula, Honduras.

El cantante hondureño Juan Carlos Lara, mejor conocido como Mr Jc, cumplió uno de sus sueños: grabar un tema con el reconocido rapero mexicano C-Kan.

Esta alianza entre Honduras y México dio como resultado el rémix de la canción Por mujeres como tú, original del artista catracho.

En entrevista con LA PRENSA, Mr Jc expresa su gratitud con el cantante mexicano por aceptar la invitación de colaborar con él, y, además, dijo estar muy contento con el éxito que ha cosechado el clip, que ya cuenta con casi dos millones de reproducciones en YouTube.

“Estoy muy contento con C-Kan y con su equipo de trabajo. Desde el primer momento que grabé esta canción, quería a C-Kan, mi idea era hacer un rémix con él, pero primero debía lanzar la versión original y luego contactarlo para ver si se podía realizar la colaboración”, cuenta JC.

José Luis Maldonado Ramos, mejor conocido como C-Kan, es un famoso rapero y compositor mexicano. El artista es autor de exitosos temas como "Voy por el sueño de muchos", "Un par de balas", "Vuelve", "La calle sabe mi nombre", entre otros.

Una vez que lanzó la versión original de Por mujeres como tú, la cual también tuvo muy buena aceptación por parte del público, Mr Jc decidió escribirle a C-Kan para pedirle una oportunidad de colaborar con él.

“Me atreví y le escribí en Instagram, le mandé mi canción para que la escuchara. Le dije: ‘Hermano, dame la oportunidad de hacer este rémix contigo, yo sé que tú la vas a llevar otro nivel’. Y me sorprendí mucho porque me contestó a los pocos segundos, pues yo siempre he sido un fanático de C-Kan y admiró su trabajo. Y lo mejor de todo es que no cobró nada”, expresa con mucha emoción el cantante originario de Copán.

El remix de Por Mujeres como tú es un éxito más de MC Productions, y para grabar este nuevo videoclip se eligió el hermoso destino de Roatán.

“Todo fue muy rápido, en dos días ya tenía las voces de C-Kan y luego viajó a San Pedro Sula para iniciar con las grabaciones del clip. Luego quise llevarlo a Roatán para mostrarle la belleza natural de nuestro país, que él y su equipo conocieran lo lindo de Honduras, pues era la primera vez que visitaban nuestas tierras".

“Por mujeres como tú”, una historia sobre una relación tóxica

El nuevo video musical de Mr Jc narra una historia de desamor, en donde el protagonista cuenta con despecho como ha sufrido por una mala mujer.

“Yo pienso que quien no ha pasado por una relación así, o quien no ha sufrido en el amor…pero actualmente no estoy pasando por eso, ahora estoy muy feliz en una relación. Yo hago música para que la gente se identifique con ella, esto no es mi historia, pero pienso que muchas personas si se han identificado con el tema y por eso ha tenido una gran aceptación", asegura Jc, quien mantiene una relación sentimental con la bailarina Ónice Flores "Campanita".

En los últimos días, Mr Jc ha estado inmerso en una intensa gira de medios para promocionar el remix con C-Kan, y actualmente se encuentra en México para organizar varios proyectos musicales.

"Vamos a tener más giras de medios y algunas presentaciones, también vamos a trabajar con otros colegas de México como por ejemplo Tribal Monterrey, vamos a grabar algo con ellos", adelanta el intérprete de La voz del inmigrante.

Por otro lado, contó que en 2021 tiene como proyecto lanzar su primer álbum y que vienen más colaboraciones y videos musicales.

Y sobre el acoso virtual del que muchas veces son víctimas los famosos hondureños, Mr Jc opinó lo siguiente: “Al principio si me afectaba mucho, mi mamá se ponía muy mal. Toda mi familia. Pero hoy, si veo un comentario negativo, solo me limito a desearle bendiciones a esa persona. No somos monedita de oro para caerle bien a todos, solo queda seguir para adelante y no perder el enfoque", reflexiona.

Para finalizar, Mr Jc invita a todos los catrachos a disfrutar el remix de Por mujeres como tú y darle seguir a las redes sociales de C-Kan, con quien espera trabajar de nuevo.

Mira el video: