FOTOS: Remmy Valenzuela es acusado de golpear brutalmente a su primo y a su novia

México.

Remmy Valenzuela, cantante de música regional, fue acusado de violencia física, luego de que en redes sociales se diera a conocer que le propinó una brutal golpiza a uno de sus primos, Carlos Armando y a su novia Katy Aracely.

De acuerdo con la información que trascendió a través de medios locales el cantante de Mi Princesa intentó estrangular a la mujer y golpeó a ambos hasta el cansancio.

El artista de Sinaloa y de 29 años de edad, fue acusado formalmente ante la fiscalía. El brutal hecho ocurrió el domingo por la noche y la joven señaló directamente al músico mexicano.

Carlos, quien trabaja en la casa de Valenzuela haciendo labores de jardinería y demás, detalló a Suelta la sopa que el cantante llegó a la vivienda y al parecer se molestó porque este tardó un poco en salir a abrirle la entrada.

"Quise estar con mi novia y le dije que llegara ese día. De prontó, llegó él y como lo vi molestó comencé a regar las plantas para que el me viera trabajar, pero de la nada entró al cuarto y la traía del pelo".

"Ella gritaba y no entendía lo que pasaba. Sin embargo, Valenzuela seguía golpeandola. Yo intenté defenderla.. tomó un cable y procedió a golpearme con él. No sé que pasó, pero él estaba sobrio y con la mente clara, No entiendo qué pasó", detalló el agredido.

Carlos también aseguró que, tras el hecho, él y su familia han sufrido amenazas de muerte por parte del cantante.



Según medios locales, la fiscalía de Sinaloa reportó que una joven llegó muy grave a uno de los hospitales del estado. El informe de las autoridades detalla que vida de Katy incluso peligró.



Los informes recabados con fuentes policiales indican que tras la agresión física que le propinó el intérprete, la afectada quedó con múltiples lesiones dermatológicas tipo contusiones en tórax y brazos y huellas de amordazamiento en manos y pies.

Por otro lado, como parte de la golpiza que le provocó a Carlos se le fracturó el pómulo izquierdo, que pone en riesgo el ojo, basado en la valoración médica que se le hizo en la ciudad de Culiacán.

Además, ante la Fiscalía General del Estado y la Unidad Especial de Violencia de Género en Guasave, se interpusieron denuncias por violencia familiar, lesiones dolosas y lo que resulte, en contra del cantante Remmy Valenzuela, tras la golpiza a puño limpio a su primo, Carlos Armando “N”.