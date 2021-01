Atala Sarmiento regresa a Ventaneando y le llueven críticas  

México.

La conductora Atala Sarmiento se encuentra en el ojo de las críticas, luego de su sorpresivo retorno al programa Ventaneando, y es que la mexicana dijo en múltiples ocasiones que jamás regresaría a la conducción del mismo.

Atala apareció en la emisión del pasado viernes 22 de enero e interactuó con todos sus ex compañeros como si nada hubiera pasado y reconoció lo importante que fue el programa en su carrera en la televisión.



La conductora se conectó desde España y cantó a dueto con Daniel Bisogno. Los fans del programa mostraron su emoción y apoyo a Atala, a través de Twitter.

El tema se convirtió en tendencia, donde cientos de usuarios celebraron la presencia de Atala en el programa y expresaron su nostalgia por los viejos tiempos en los que ella aparecía en Ventaneando.



Más tarde, Atala compartió en Twitter la primera fotografía que le tomaron como integrante de Ventaneando, de hace 17 años. “Orgullosa y feliz de haber sido parte de tan exitoso proyecto”, escribió.



Sin embargo, una seguidora le cortó la emoción al comentarle que "la dignidad no importa, sino el número de ceros del cheque. Después de cómo se comportó "La Chapoy", no regresaría aunque me ruegue. Poderoso caballo es don Dinero".

“¿De qué hablas? No tienes ni idea ¿Cuál dinero? Se llama saber perdonar, quitarle piedras a la mochila y caminar ligero, pasar página, darle un cierre justo a una historia larga de muchas cosas compartidas”, le contestó.



En marzo de 2018 se supo que Atala no estaría más en Ventaneando. La audiencia de Ventaneando comenzó a notar cierta tensión entre los presentadores, hasta el punto que el 22 de marzo de aquel año en redes se comentó que Atala estaba siendo ignorada por el resto de sus compañeros, algo que ella confirmó.

Después de ese día, Sarmiento no volvió al programa en medio de diversas versiones. Ella aseguró a La Saga que su salida de Ventaneando fue una decisión de Pati Chapoy, pero ésta respondió que si Atala no siguió en el programa fue porque nunca llegó a un acuerdo para renovar su contrato.

Desde su salida de Ventaneando había dicho en varias ocasiones que no deseaba regresar al programa por la manera en que la trataron, pero su aparición del pasado viernes dejó ver que finalmente los problemas quedaron en el pasado.