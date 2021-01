"Paquita La del Barrio" y "Quico" saltan del escenario a la política mexicana

Ciudad de México.

La cantante "Paquita La del Barrio" y el actor Carlos Villagrán, conocido por su papel de "Quico" en la popular serie El Chavo del 8, se inscribieron como precandidatos a las elecciones mexicanas de diputados y gobernadores del próximo de junio.

"Amo a la gente", dijo entre lágrimas Francisca Viveros, intérprete de rancheras y famosa por canciones de despecho como Rata dos patas, al ser presentada la noche del lunes por el partido minoritario Movimiento Ciudadano como aspirante a una diputación del municipio de Misantla (estado de Veracruz, este).

Esa localidad pertenece a Alto Lucero, donde nació la artista hace 73 años.

"No sé a qué vengo aquí, yo sólo sé que hay personas atrás de mí que son las que me van a enseñar cómo manejar este asunto", añadió tras pedir que no se le juzgue por su decisión de incursionar en la política.

"Paquita" se suma a "Quico", quien se registró hace dos semanas como precandidato del partido local Querétaro Independiente a la gubernatura de ese estado del centro del país y a la alcaldía de la capital regional.

"Después de 50 años de hacer reír a la gente me encuentro en otra plataforma, que me hace un honor tremendo", declaró a la prensa el actor de 77 años, quien popularizó a "Quico" por su particular forma de llorar.

Otra figura de la farándula que podría competir en los comicios de este año es Lupita Jones, exMiss Universo 1991.

El conservador Partido Acción Nacional inició pláticas con la exmodelo y actual directora del concurso Mexicana Universal, de 52 años, para que contienda por la gobernación de Baja California (noroeste), que disputará en coalición con otros dos movimientos políticos.

El 6 de junio más de 90 millones de mexicanos votarán por 15 gubernaturas, 500 cargos federales y más de 20.000 de carácter local.