Yolanda Saldívar reveló por qué mató a Selena Quintanilla

Redacción.

Yolanda Saldívar, fue la presidenta del club oficial de Selena Quintanilla e íntima allegada de su familia, pero fue acusada de asesinato y sentenciada a prisión de por vida.

El estreno de la serie biográfica sobre Selena en Netflix resurgió la gran obra de la cantante y también recordó su trágica muerte en marzo de 1995 a manos de Saldivar.

En las últimas horas se hizo viral una entrevista donde la reclusa confesó el motivo que la llevó a matar a la cantante. La entrevista fue realizada por la popular María Celeste Arrarás.

En la entrevista con María Celeste se refirió a Selena como su "hija" e intentó explicar que su muerte se dio por accidente en medio de una discusión por un secreto que mantenían entre ella y la artista.

"En primer lugar, yo no saqué el arma. Tuvimos una discusión y le dije vete. Ella estaba llorando profundamente diciéndome que ella me quería mucho y que yo no podía hacerle eso de dejarla así. Entonces le dije: yo nunca voy a revelar el secreto", relató Saldívar.

Yolanda Saldivar agregó que se quería suicidar por la discusión con la cantante y eso devino en el incidente que causó la tragedia.

"La pistola estaba arriba de la cama, agarré la pistola y le dije: yo no te dejo por ninguna otra persona. La pistola me la puse en mi sien y le dije: quiero que te vayas hija mía, vete. No se quería ir. En ese momento, la puerta estaba abierta. Ella iba para la puerta y me dijo: mamá, vamos a cerrar la puerta, vamos a hablar. Donde ella iba para la puerta le dije yo: no cierres la puerta. Donde le dije eso, se me fue el tiro", puntualizó.

Entrevista completa

Cadena perpetua

Saldivar tiene 60 años de edad y está en la cárcel desde que cometió el ilícito, siendo condenada a cadena perpetua en la prisión femenina Unidad Mountain View en Gatesville.