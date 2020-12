Living Legend: Los mejores videos musicales de Britney Spears

Redacción.

Britney Spears es una de las leyendas de la música pop con una de las carreras más exitosas, polémicas y salvajes de la cultura pop. Más allá de sus polémicas y escándalos, la denominada "princesa del pop" que hoy celebra 39 años de vida es toda una performer.

Desde su hit "Baby One More Time" hasta la recién estrenada "Swimming In The Stars", Spears también es reconocida por la calidad que pone a sus videos musicales.

Baby One More Time

Toxic

Oops!...I Did It Again

Stronger

Womanizer

Hold It Against Me

I'm A Slave 4 U

Work Bitch

Gimme More

Till The World Ends