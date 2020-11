Exnovia de Eleazar Gómez: "Yo de corazón lo perdono"

Ciudad de México.

La modelo buscará sanar las heridas de su corazón, olvidar el tormentoso momento que vivió con su novio Eleazar Gómez, cambiar de página y no guardar rencor.

Eso sí, continuará con el proceso legal en contra del actor por haberla golpeado y tratar de asfixiarla, según dijo en una conferencia de prensa virtual.

“Con este Zoom ya quiero voltear la página, no quiero hablar más del tema, creo que es un tema muy doloroso para mí. He decidido estar bien, tranquila y continuar con mi vida.

“Creo que las mujeres que sufrimos esto tenemos que tomar una terapia, de reinsertarnos a nuestra vida tal cual, es lo que estoy tratando de hacer, yo me desperté fuerte, voltearé la página y no me quiero sentir triste, apenada, porque yo no he hecho mal, he cumplido con mi deber de denunciar, y para mí quisiera que esto ya se acabara, seguir adelante. Sí necesitaré tomar terapia”, afirmó Valenzuela desde Miami, Florida.

La madrugada del jueves 5 de noviembre, el actor fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tras haber golpeado a Valenzuela, en su domicilio en la alcaldía Benito Juárez.

Mordidas en los brazos, el rostro y mentón, ropa desgarrada y amenazas de muerte por parte del agresor fue lo que recibió Valenzuela, luego de haber rechazado su propuesta de matrimonio.

La también cantante, de 30 años, procedió legalmente contra el actor, por lo que éste fue llevado ante el Ministerio Público en ese momento.

Actualmente, Eleazar permanece en el Reclusorio Norte bajo el delito tipificado de violencia familiar equiparada; se prevé que durante los próximos dos meses permanezca ahí en lo que se lleva a cabo la investigación.

“Yo de corazón lo perdono, no quiero tocar el tema de él, lo que pueda o no hacer, lo perdono porque yo no voy a cargar con rencor en el corazón, lo que pase con la justicia, si ellos deciden que él tiene que pagar por sus errores, será decisión de ellos.

“Yo cumplí con lo mío y no le deseo ningún mal, espero que él encuentre la manera de sanar, pero yo, por mi parte, no otorgaré ningún papel de perdón, simplemente el perdón de mi corazón”, expresó.

Descartó que haya recibido dinero o bienes materiales a cambio del perdón.

Según indicó, no hubo ninguna negociación al respecto; sólo en la audiencia que se llevó a cabo el viernes pasado, en los juzgados de Control y Juicio Oral del Tribunal Superior del Poder Judicial de la Ciudad de México, se le solicitó que fijara una cantidad a cambio de su perdón; pero no accedió debido a que su intención es servir como ejemplo e invitar a otras mujeres a no quedarse calladas.

“Yo quisiera tomar de lo malo, lo bueno, tomar esta experiencia que me ha hecho ser más humana, más mujer, sentir más fuerte, que quizás puedo ayudar que antes no me fijaba en este tipo de casos, nunca traté de hacer mucho por otras mujeres que sufren este tipo de cosas y ahora sí quiero hacerlo.

“Me gustaría abrir una ONG, brindar ayuda, orientación a este tipo de mujeres que sufren maltratos que muchas veces tienen situaciones mucho peores, con el tiempo me verán haciendo algo bueno estas mujeres”, aseveró.

La sudamericana confesó que Eleazar nunca le pidió perdón por los actos cometidos; en su momento llegó a temer que saliera del Reclusorio y pudiera atentar contra su vida, pero ahora confía en las leyes mexicanas y en una medida cautelar en la que restrinja el acercamiento del agresor a la víctima.

Tefi, como también es conocida, dijo que mantiene aún contacto con la familia de su agresor, que su relación es cordial; lamenta que vivan esta situación.

Y anunció que queda cancelado el lanzamiento de la canción que había trabajado junto a Eleazar y que estaba próxima a salir.

Contó que viajó a EU para arreglar papeles migratorios, pero volverá a habitar el departamento donde fue agredida, pues ella lo está pagando.

