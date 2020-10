Sandra Echeverría dio positivo al Covid-19

View this post on Instagram

Bueno pues no soy mucho de estar compartiendo éstas cosas perooooo por el compromiso que tengo con la gente y con el programa de @tucaramesuenaus les cuento que ayer salí positiva en Covid ?. Nos parece a todos increíble porque tanto el programa como nosotros hemos tenido TODAS las medidas de precaución. Pero bueno la realidad es que no sabemos cómo funciona éste bicho ni como lo agarramos. Me sigo preparando para poder hacer mi transformación de @lauraleontv el Domingo para todos ustedes de forma virtual. Aquí estoy escuchando la canción. Espero tener voz para el Domingo! Mientras tanto me cuidaré mucho y trataré de dar lo mejor de mi para no fallarles ??? De síntomas: pues ayer tuve algo de calentura, dolor de espalda, algo de ronquera y tos muy leve. Y si se siente algo de asfixia peroooo mis niveles de oxigenación están súper bien. Debilidad y un poco de taquicardia. Dentro de todo me siento afortunada de no sentir nada grave por ahora.