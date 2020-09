Paris Hilton sufrió maltrato por parte de sus exnovios

Estados Unidos.

El nuevo documental de Paris Hilton para YouTube no solo ahonda en su infancia y en el calvario que pasó en uno de los internados a los que le enviaron sus padres cuando aún era una adolescente; también arroja nueva luz sobre su pasado sentimental para desvelar que fue víctima de malos tratos físicos, psicológicos y emocionales.



"Me han estrangulado, me han golpeado y me han zarandeado de forma agresiva. He soportado cosas a las que no tendría que enfrentarse nadie", ha desvelado en una entrevista a People.



"Todos parecían buenos chicos al principio, pero al final acababan mostrando su verdadero yo. Se ponían celosos, o estaban siempre a la defensiva y trataban de controlarme", ha añadido acerca de cinco de sus exnovios.

Paris Hilton con su novio Carter Reum. Foto: People Magazine.



Paris Hilton atribuye su pasividad ante ese tipo de comportamientos al trauma que le causaron los castigos corporales que utilizaba a menudo el personal del mencionado centro educativo, llamado Provo Canyon, en el que pasó tan solo un curso.



"No comprendía realmente lo que era el amor o cómo debería de ser una relación. Y pensaba que el hecho de que se volvieran locos era una prueba de que me querían. En retrospectiva, creo que permití que me trataran así", ha señalado.

Aunque no ha querido dar nombres ni señalar a ninguna de sus antiguas parejas, la celebridad sí ha hecho referencia indirectamente a su ex Rick Salomon al asegurar que jamás se habría acercado a alguien como él ni habría grabado un video sexual, que acabó en internet, si hubiese contado con una autoestima sólida.



"No habría permitido que entrara en mi vida. Conocí a la peor persona posible y, si no hubiese ido a ese colegio, ni se me habría pasado por la cabeza hablar con él. Ese centro afectó a todas mis relaciones futuras", ha afirmado.