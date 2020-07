Encarcelan a esposo de Grettell Valdez por fraude y lavado de dinero

México.

La actriz mexicana Grettell Valdez no la está pasando bien, pues se dio a conocer que su esposo, el empresario suizo Leo Clerc, se encuentra en la cárcel.

Al parecer el marido de la actriz fue sentenciado en su país a 18 meses de prisión y está acusado de fraude por comercio, falsificación de títulos y lavado de dinero, según información dada en el programa Ventaneando (TV Azteca).

"Es porque enfrenta una demanda por fraude como ex contador de una importante empresa transnacional", contó Pati Chapoy.

Al parecer, Valdez no tenía idea de lo que estaba pasando con su marido, pues apenas hace unos días dio una entrevista para la cadena Univisión en donde aseguro que extrañaba a Leo, quien no podía regresar a México supuestamente porque la aerolínea en la que iba a viajar no le daba fecha de regreso por culpa de la pandemia del Covid-19.

"Tres semanas o cuatro semanas (que no lo veo), la verdad es que no quiero ni pensar porque todavía ni siquiera le dice la aerolínea cuándo es el regreso", contó.

“Ya fue sentenciado a 18 meses de prisión y se espera que continúe este proceso en Suiza”, agregó Monica Castañeda.

En la emisión también se aseguró que el fiscal fue indulgente con el empresario debido a que regresó 40 mil de un millón 700 mil francos suizos que entre él y su ex pareja sentimental se robaron en un periodo de cinco años, a través de la falsificación de tarjetas de crédito de los empleados de dicha empresa.

Grettell Valdez y Leo Clerc se casaron 10 de diciembre de 2018.

