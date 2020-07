Sofía Vergara llora al recordar el asesinato de su hermano

EUA.

Aunque a día de hoy la vida de Sofía Vergara parece sacada de una película sobre una joven inmigrante que consigue cumplir el sueño americano y convertirse en una de las actrices mejor pagadas de la pequeña pantalla, ella siempre ha sostenido, sin entrar a dar demasiados detalles, que en su pasado hay muchos episodios oscuros.



Uno de ellos fue la muerte de su hermano Rafael en 1998 durante un intento de secuestro en su Colombia natal, que precipitó la mudanza de toda su familia inmediata a Miami por motivos de seguridad.



La antigua protagonista de 'Modern Family' rara vez habla de esa tragedia, pero esta semana ha recordado el asesinato de Rafael en el concurso 'America's Got Talent' tras emocionarse con la actuación de un concursante, que leyó un poema dedicado a su propia hermana, a quien perdió hace más de dos décadas.



"Mi hermano murió el mismo año que tu hermana. Puedo sentir tu dolor; sé por lo que has pasado. Sé lo que es que te arrebaten a alguien sin que lo sepas. Lo que has hecho ha sido algo muy bonito para mí", le confesó Sofía con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas.