JK Rowling fue víctima de abuso doméstico y ataque sexual

La autora de "Harry Potter" la británica JK Rowling reveló el miércoles que fue víctima de abuso doméstico y asalto sexual; y que decidió dar el paso de hacer pública esa información para dar contexto a sus anteriores comentarios sobre las personas transgénero.

Rowling afirmó que el hecho de haber sobrevivido a la violencia machista en su primer matrimonio y a una agresión sexual durante su juventud le ha llevado a mostrar públicamente su opinión sobre la cuestión del sexo biológico, lo que le ha acarreado insultos y críticas en los últimos días.

"He sido centro de atención durante más de veinte años y nunca hablé públicamente del hecho de que soy una superviviente de abuso doméstico y el ataque sexual", escribió Rowling. "No es porque me de vergüenza de que me hayan pasado esas cosas, sino porque es traumático volver a ello y recordar", señaló.

Hombres aceptados como mujeres, un arma de doble filo

Rowling dijo que inicialmente se había movido a compartir sus pensamientos después de leer sobre los "certificados de confirmación de género" propuestos en Escocia , lo que permitirá a las personas trans cambiar de sexo en sus certificados de nacimiento en función de cómo se identifican y no en informes médicos y psiquiátricos.

En un largo artículo publicado en su página web, la famosa escritora señaló que cree que cambiar de sexo "será una solución para algunas personas con disforia de género", pero criticó que un hombre que no tenga la intención de operarse o tomar hormonas pueda ser reconocido como mujer.

"La explosión actual del activismo trans insta a la eliminación de casi todos los sistemas robustos que los candidatos para la reasignación tenían que pasar. Un hombre que tenga la intención de no operarse y no tomar hormonas puede ahora obtener un certificado de reconocimiento de género y ser una mujer ante la ley", escribió.

Además, criticó que el Gobierno escocés estudie presentar una ley para reconocer como mujeres a este tipo de personas, lo que implicaría que, por ejemplo, pudieran acceder a todo tipo de instalaciones públicas femeninas.

"Cuando abres las puertas de los baños y los vestuarios a cualquier hombre que cree o siente que es una mujer y, como he dicho, los certificados de confirmación de género ahora se pueden otorgar sin necesidad de cirugía u hormonas, entonces abres la puerta a todos y cada uno de los hombres que desean entrar. Esa es la simple verdad", argumentó.

"Solo las mujeres menstrúan"

La creadora de la famosa saga Harry Potter fue acusada de "transfóbica" el pasado fin de semana al declarar en Twitter que solo las mujeres menstrúan, lo que indignó a grupos que consideran esa perspectiva discriminatoria.

Rowling apuntó que fundamentaba su opinión en haber sido víctima de violencia de género y haber sufrido una agresión sexual cuando tenía 20 años, algo que recalcó que no contaba para obtener la compasión de nadie, sino para que la gente entendiera que tiene una "historia de fondo compleja" que moldea sus "miedos, intereses y opiniones", como ocurre con el resto.

La autora agregó que no está de acuerdo con un movimiento que "está haciendo un daño demostrable al tratar de erosionar a la 'mujer' como clase política y biológica".

"Estoy al lado de los valientes hombres y mujeres, homosexuales, heterosexuales y trans, que defienden la libertad de expresión y pensamiento y los derechos y la seguridad de algunos de los más vulnerables de nuestra sociedad: jóvenes gays, adolescentes frágiles y mujeres que dependen y desean retener sus espacios de un solo sexo", indicó.

"Las encuestas muestran que esas mujeres son una gran mayoría y excluyen solo a aquellas privilegiadas o afortunadas que nunca se han enfrentado a la violencia masculina o la agresión sexual, y que nunca se han preocupado por educarse sobre su prevalencia", agregó.

Rowling agregó que "acusaciones y amenazas de activistas proliferaron en mi hilo Twitter" después de ese incidente.

"Muchas mujeres están aterrorizadas de manera justificada por los activistas transgénero; lo sé porque muchas me contactaron para contarme sus historias", escribió.

Rowling concluyó su texto afirmando que es "superviviente (y seguramente) no una víctima".

"Solo mencioné mi pasado porque, como cualquier otro ser humano de este planeta, tengo un pasado complejo, que moldea mis miedos, intereses y opiniones", puntualizó.

Actores de Harry Potter se ponen en su contra

El actor británico Daniel Radcliffe, protagonista de las películas de "Harry Potter", afirmó el pasado martes que esperaba que los comentarios de la escritora sobre identidad de género no "contaminasen" la saga a ojos de sus seguidores y opinó que las mujeres transgénero "son mujeres" y "cualquier declaración en sentido contrario borra" su "identidad" y "dignidad".