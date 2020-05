Megan Fox fue quien puso fin a su matrimonio con Brian Austin Green

Los Ángeles, EEUU.

En las últimas semanas no habían parado de circular rumores sobre la crisis de pareja que estarían atravesando Megan Fox y Brian Austin Green, que han sido vistos en público por separado sin sus anillos de casados.

Ahora el actor de 'Beverly Hills, 90210' ha confirmado su separación a través de su propio podcast asegurando que su intención es anteponer el bienestar de los tres hijos que tienen en común a todo lo demás, y por esa misma razón planean seguir yéndose de vacaciones juntos.

Brian también ha reconocido que el futuro inmediato resulta una incógnita después de perder a la que ha sido su "mejor amiga durante los últimos quince años".

La atractiva actriz, por su parte, le confesó a finales del año pasado que "se sentía más ella misma" y se encontraba más a gusto cuando estaba lejos de casa trabajando, y ese fue el detonante último que causó el final de su matrimonio.

"Quería que todo el mundo se enterara por mí, eso es todo", ha añadido Brian.

"Ninguno de los dos le ha hecho nada malo al otro. Ella siempre ha sido honesta conmigo, y yo con ella. Hemos tenido una relación maravillosa y siempre la querré. Y sé que ella también me quiere y que, como familia, hemos construido algo maravilloso y muy especial", ha añadido.

De sus palabras se deduce que Megan y él han seguido caminos separados sin resentimientos y sin que haya habido terceras personas de por medio.

Aunque hace unos días el intérprete había publicado un críptico mensaje en el que parecía aludir que Megan se había cansado de su relación comparando a la actriz con una mariposa que "se aburre" al estar demasiado tiempo en la misma flor.

Recientemente la protagonista de 'Transformers' y 'Las Tortugas Ninja' ha sido vista por Los Ángeles acompañada del rapero Machine Gun Kelly, su compañero de reparto en la película 'Midnight in the Switchgrass', y no ha tardado en atribuírseles un romance.

"(Megan y Machine Gun Kelly) están saliendo, lo han hecho por un tiempo. Está separada de Brian, se están tomando tiempo separados como pareja. Algo está ocurriendo con Machine Gun Kelly y ella está emocionada", contó una fuente a E! Entertainment.

Megan y Brian comenzaron a salir en 2004, seis años antes de su matrimonio, tras haberse flechado mutuamente en el set de la película Hope & Faith.

La pareja ya había tenido una crisis matrimonial en 2015, cuando Megan solicitó el divorcio de Brian a cinco años de matrimonio, pero eventualmente ambos decidieron darse una segunda oportunidad y poco después anunciaron que estaban esperando su tercer retoño.