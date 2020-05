Al borde del llanto, Alejandra Guzmán responde a Frida Sofía “no soy su bote de basura”

México.

La cantante mexicana Alejandra Guzmán volvió a romper el silencio sobre su problemática relación con su única hija, Frida Sofía, quien ha venido atacándola desde inicios del 2019.

En un video publicado en sus redes sociales oficiales, La Guzmán desmiente las nuevas acusaciones de su hija, quien abrió fuego contra ella en una entrevista con TV Notas.

“Embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína”

Según recoge la publicación mexicana, Frida insistió en que su madre se sigue drogando y volvió a recordar la triste infancia que tuvo debido a las adicciones de la famosa.

“Crecí viéndola en drogas y tengo muchos recuerdos muy feos, como cuando ella fumaba mota y me echaba todo el humo en la cara, por lo que yo andaba toda pacheca, y a lo mucho yo tenía como 5 años. Incluso sé que mi mamá embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína. Pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a drogarte con ella, eso ya rebasa cualquier cosa”, señala a la revista mexicana.

Días atrás Frida compartió una foto de su infancia, donde, según ella, estaba bajo los efectos del cannabis.

“Mi madre es adicta y si le pones la botella o la droga enfrente, se la mete; ella sigue fumando marihuana, pero ya no la voy a cuidar, la he cuidado toda mi vida, desde niña, tal vez ella no se acuerde, pero yo sí; la he llevado a internar al menos cinco veces, pero ella no puede con eso.”, agregó la también cantante.

En la entrevista la nieta de Silvia Pinal rechazó nuevamente que su mamá la mantenga, pues ella paga sus gastos, aunque sí reconoció que Guzmán le regaló el departamento donde vive y la camioneta en la que se transporta, pero aun con eso ella se encuentra mal a nivel psicológico. “Sí tengo un lugar en donde vivo, pero emocionalmente vivo miserable, ya que estoy totalmente sola”, señaló.

La semana pasada Alejandra Guzmán ya había negado la información que el mismo medio publicó, negando que mantenía a su hija y reafirmando que estaba sobria desde hace mucho tiempo.

"Es muy doloroso ver a un hijo sufrir... con tanto resentimiento"

Después de la nueva arremetida de su hija, “La Guzmán” publicó un emotivo video en donde hablaba de lo difícil que ha sido tratar con Frida – quien según ella sufre de trastorno de límite de la personalidad.

“Yo tengo ausencia en su vida gracias a mi trabajo, a que tengo que estar ahí dándole, porque a mí nadie me ha regalado nada y gracias a mi trabajo tiene donde vivir, tiene lujos, tiene donde comer”, dijo Alejandra Guzmán sobre la ausencia que tanto le reprocha Frida.

La intérprete mexicana también dejó claro que, aunque ella quiere que su hija cumpla todos sus sueños, eso no significa que “sea su bote de basura”.

Guzmán reconoció sus errores y sabe que ha tenido que revisar sus defectos para ser mejor persona y mejor madre. Sin embargo, su hija no se lo permite, “ella me tiene bloqueada en el celular”, señaló y añadió que le habló para su cumpleaños y lo único que recibió fueron insultos.

Frida Sofía junto a Alejandra Guzmán y Silvia Pinal.

La cantante también mencionó que Frida no solo ha tenido problemas con ella; al parecer ya tuvo encuentros violentos con su padre, a quien golpeó junto a su actual esposa.

Guzmán mencionó que ha intentado ayudar a su hija con terapias y rehabilitaciones, pero primero debe ser ella quien desee cambiar y perdonar.

“Yo al final he tratado por muchos medios, por muchos rehabs de ayudarla y de ayudarme a mí misma, porque es muy doloroso ver a un hijo sufrir, ver a un hijo con tanto resentimiento, entonces la única manera que hay es aceptando que puedes perdonar, que puedes tener tu corazoncito abierto, y eso es lo que más le pido a Dios, eso es lo que más deseo”,

En el video Alejandra Guzmán volvió a negar que haya tenido algo con el ex de su hija, Christian Estrada, de quien Frida dijo haber estada embarazada, pero al verlo en el supuesto romance con la rockera decidió abortar. "Cuando se murió mi bebé, se murió mi madre también para mí ", dijo la joven a TV Notas.

“Yo no tengo nada que esconder, yo no he hecho nada para avergonzarme, nunca lo haría, porque no es mi sangre, porque no me nace del corazón por todo eso que se me está juzgando, yo jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija, y lo puedo jurar por Dios y lo puedo jurar por mí." , dijo Guzmán.

En el video la intérprete de "Eternamente bella" también desmintió la teoría de conspiración contada por su hija.

" De ninguna manera hemos agredido a Frida, ella no quiere escucharme, ella no quiere saber de mí, entonces por favor también déjenme pasar tranquila mi cuarentena, y dejen esto en paz, ya no le den más que aliento para poder solucionar las cosas y para poder llegar a hablar si quiera, entonces lo dejo en manos de Dios", concluyó.

La semana pasada Frida reactivo sus ataques contra Guzmán y terminó llevándose de encuentro a su abuelo, Enrique Guzmán, quien le reclamó por intentar ganar fama insultando a su madre frente a los medios.

El video de Alejandra Guzmán respondiendo a Frida Sofía