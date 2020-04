Alejandra Guzmán aparece sin maquillaje tras escándalo de Frida Sofía

México.

La cantante mexicana Alejandra Guzmán apareció en redes sociales en un video donde lució al natural, solo un día después de que Frida Sofía volviera a la carga contra ella.

Pero la ocasión fue usada por la intérprete solo para comentar el estado de salud de su madre, Silvia Pinal, quien hace unos días tuvo que ser operada de emergencia por una caída.

A través de un video publicado en Instagram, La Guzmán, actualizó a sus seguidores sobre la evolución de su madre tras su cirugía de cadera el viernes pasado.

"¡Hola, rockeros! Hoy es miércoles 29 de abril. Gracias a todos por su apoyo, mi mamá está mucho mejor, está evolucionando muy bien de su cadera.”, se le oye decir en el clip donde aparece con un look de cuarentena.

"Gracias al doctor Durazo, quien siempre me apoyó. Yo pasé por cadera de titanio dos veces, tengo dos prótesis de cadera y sé que está en las mejores manos", compartió la intérprete.

Guzmán se mostró afable y aprovechó para enviar por anticipado sus felicitaciones por el Día del Niño, que se celebra el 30 de abril en México.

ADEMÁS: Ninel Conde saca las garras contra ex para recuperar a su hijo, "todo lo que dice Giovanni es falso"

Responde a escpeculaciones sobre ella y Frida Sofía

Aunque en el video Alejandra no hace referencia a los nuevos ataques de su hija, Frida Sofía, horas antes la intérprete compartió una declaración en la que hacía frente a ello y a otras especulaciones publicadas en TV Notas.

Esta semana la revista mexicana aseguraba que Guzmán le da más de diez mil dólares al mes a su hija y además le paga un seguro médico.

Con mensajes y videos publicados en Instagram, Frida negó recibier apoyo de su madre y culpó al mánager de querer manchar su reputación dando dicha información al medio.

“Esto es lo que hace el mánager de mi mamá para hacerme quedar como loca mantenida”, escribió en una de sus publicaciones. “Siempre con mentiras ¿y mi trabajo qué?”, añadió.

Además, Frida volvió a recordar las adicciones de la cantante, asegurando que la estrella mexicana está rodeada de gente que le da droga y alcohol para manipularla.

Ante la ola de críticas, Alejandra Guzmán compartió un comunicado en donde señaló que no niega sus adicciones, dejando claro que ya está libre de estas, además de puntualizar que no le da dinero a su hija.

“Soy una persona que no oculto mis errores ni adicciones, los cuales día a día trabajo para estar mejor y gracias a Dios estoy en sobriedad y con salud”, comentó.

“A mi hija no le envío dinero, por favor, no digan algo que no es verdad... sólo pago la cuota de mantenimiento mensual donde dive y los impuestos anuales del mismo, así como el carro en el que se mueve", aclaró

"Solo deseo que este bien y ya que no tenga diferencias con nadie, principalmente con sus padres.", agregó.

En el mismo documento reitera que jamás tuvo algo con el exnovio de su hija, Christian Estrada, el presunto detonante de la riña entre madre e hija.

"La Guzmán" remató diciendo que ya no seguira hablando del asunto de su hija porqué desea enfocarse en cosas importantes como la salud de su madre, así como de su presente y futuro.

"Enfoquen su energía de manera positiva, no en cosas que no merecen la atención.", concluyó.