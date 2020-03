Jennifer Garner sufre con padres testarudos ante el coronavirus

Estados Unidos.

Jennifer Garners expuso un problema que muchos han vivido desde que se informará que la única forma de estar a salvo de coronavirus y evitar su propagación era quedarse en casa.

La actriz estadounidense ha seguido el consejo de los expertos en salud, y como cientos de miles de personas estos días, está trabajando desde casa, esto mientras entretiene a sus tres hijos, y se asegura de que todos sus seres queridos, en especial los más vulnerables, estén a salvo.

Pero la actriz se ha quejado de que son sus padres los que le hacen perder la cabeza por su testarudez a la hora de seguir el consejo de quedarse en casa.

En entrevista con 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', la ex esposa de Ben Affleck habló acerca de lo frustrante que le resulta la actitud que sus padres, William y Patricia, han adoptado ante la actual crisis de salud a nivel global.

"Lo más difícil es lidiar con adolescente y con personas que se encuentran en los veintitantos, ¡y con mis padres! Mis padres son los peores.", se ha quejado Jennifer durante la conversación que mantuvo con su amigo, que actualmente realiza su 'late night' desde casa..

"No paro de decirles: 'Mamá, papá, el mundo se ha paralizado precisamente para protegerlos a ustedes'. Y ellos me contestan como si nada: 'A lo mejor vamos al supermercado en un rato'. ¡Quedense en casa! No entienden que tienen que quedarse en casa", agregró

Jennifer Garner se preocupa por la seguridad de sus padres, William y Patricia, quienes son parte de la población más vulnerable al COVID-19.

La parte positiva es que al menos sus hijos -Violet, de 14 años, Seraphina, de 11, y Samuel, de 8- se lo están poniendo bastante más fácil que sus progenitores.

"Creo que, en esta situación, ellos tienen la edad perfecta porque son lo bastante mayores como para comprender lo que está sucediendo y que les puedas explicar que esto es un desafío, sí, pero podemos superarlo y somos un equipo. Y explicarles además que ha llegado el momento de aprender cómo funciona una aspiradora. Y tampoco son tan mayores como para que me contesten: 'No me importa, voy a salir con mis amigos'", puntualizó.

Garner y otros famosos apoyan en momentos de crisis por coronavirus

Además de cuidar de los suyos, Jennifer Garner ha emprendido un proyecto esperanzador en el que ella y otras famosas como Eiza Gónzalez, Reese Whiterspoon y Amy Adams, entre muchos otros, leen cuentos para niños.

Estos son puestos a la disposición del público en la cuenta de Instagram @savewithstorie, que busca entretener a los más pequeños al tiempo que busca recaudar fondos para Save The Children y No Kid Hungry.