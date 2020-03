Sofía Castro habla de la mudanza de Angélica Rivera a Suiza y su regreso a la televisión

México.

La semana pasada Angélica Rivera fue la protagonista de un rumor que apuntaba a que la actriz se mudaría a una lujosa vivienda en Suiza, donde trataría de vivir una vida alejada de los medios y el escándalo que la persigue por su ex marido Enrique Peña Nieto.

En su canal de YouTube, Jorge Carbajal aseguró que la estrella mexicana se mudaría a Suiza a mediados del 2020 en donde viviría a las afueras de Ginebra, mientras su hija terminaba la secundaria, además de aprovechar a que los mexicanos "olvidaran" los escándalos políticos en los que se vio envuelta durante su periodo como Primera Dama de México.

FOTOS: La mansión que Angélica Rivera compraría en Suiza para rehacer su vida lejos del escándalo

Sin embargo, su hija Sofía Castro ha desmentido la información difundida por el comunicador mexicano.

Ante los medios, la también actriz dejó claro que su madre no planea mudarse a Europa, y solo vivirá entre Miami (EEUU) y México, además de dejar entrever que "La Gaviota" sigue planeando su regreso a la televisión.

“Ustedes saben dónde está mi mamá, la gente podrá decir misa, mañana van a decir que yo vivo en Japón y que mi papá está en Tailandia”, comentó en una entrevista para medios de comunicación.

"Mi mamá está muy tranquila, mi mamá saben que está en Miami, está entre Miami y México, viendo cuándo regresa a la televisión, está muy enfocada en nosotras, en ella y mi papá también, entonces no se van a ir a ningún lado”, añadió.

Aunque mucho se ha especulado respecto al regreso de Angélica Rivera a la televisión, después de dejar el cargo de Primera Dama de México y de su divorcio con Peña Nieto, hasta el momento la actriz no tiene un proyecto confirmado.

Reputación dañada

Antes de su matrimonio con Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera una de las actrices más queridas de México, pero su imagen se vio afectada por los escándalos de corrupción durante el periodo del priista, como el de la “Casa Blanca”- una propiedad de unos $7 millones de dólares que la actriz dijo haber comprado con su dinero y ahorros luego de sus años de trabajo en Televisa, algo que nadie le creyó-.

MIRA: Los escándalos como Primera Dama que marcaron a Angélica Rivera

La última aparición de Angélica en la televisión fue el pasado febrero, cuando llegó al estudio de Univision a apoyar a su hija Sofía en el programa Mira quién baila.

“Vengo de mamá y hoy quiero que la gente sepa que vengo de mamá, que vengo a apoyar a mi hija, que vengo a darle consejos, que vengo a darle mucha fuerza y sobre todo agradecerte Sofi, quiero agradecerte públicamente que has sido un pilar muy fuerte cuando más te he necesitado, ahí has estado. Hemos vivido momentos muy bonitos, momentos no tanto, como lo vive cualquier familia”, comentó Angélica Rivera a Sofía.

En esa ocasión Angélica Rivera dejó patente la buena relación que mantiene con su primer ex marido, José Alberto ‘El Güero’ Castro, padre de sus tres hijas.