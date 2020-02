Angélica Rivera reaparece en televisión apoyando a su hija Sofía Castro

México.

La actriz mexicana Angélica Rivera fue vista en la pantalla chica apoyando a su hija Sofía Castro, quien participa en el programa de Univision "Mira Quién Baila All Stars", en donde también se reencontró con su ex marido, José Alberto Castro.

Hace unos días la misma Sofía presumía el apoyo de su sus progenitores, quienes acudieron a los ensayos del show.

“Les cuento que el sábado al ensayo general me acompañaron ellos, mi más grande motor, mi fuerza y a los que prácticamente les debo todo lo que soy. ¡Gracias mamá y papá por ser mis incondicionales, por ser los mejores papás del mundo y por jamás soltarnos a mis hermanas y a mi! Gracias, siempre LOS AMO INFINITO”, escribió la joven actriz.

En Instagram circuló un video de la emotiva aparición de Rivera en el ensayo, quien alentó a su hija, una de las finalistas del programa de Univision.

"Gracias por esa fuerza que has tenido para ser mi pilar en muchas cosas que he necesitado de ti. Hemos vivido momentos muy bonitos, momentos no tanto como los vive cualquier familia", le dice Angélica Rivera en un primer momento. Has aguantado muchas cosas, pero nunca te des por vencida. Siéntete muy orgullosa por llevar el Castro y el Rivera", le aconsejó la estrella de "Destilando Amor".

El domingo 16 de febrero, en la semifinal del programa, se mostró el video de la participación de Rivera, lo que significó su reaparición en la pantalla chica tras varios meses en los que prefirió mantener un perfil bajo.

Desde su sonado divorcio con el ex presidente de México Enrique Peña Nieto, mucho se ha especulado del retorno de "La Gaviota" a la televisión, después de abandonar su carrera para apoyar a su entonces marido en la política.

Por el momento Angélica Rivera no ha dado detalles de su regreso a la pantalla chica y ha preferido mantener un perfil bajo incluso eliminando su cuenta de Instagram.

Sus últimas apariciones en la esfera virtual han sido en las redes sociales de sus hijas.