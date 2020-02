"Fue como un show striptease", Jennifer López y Shakira en Super Bowl generaron más de 1,300 quejas

Estados Unidos.

Los conservadores estadounidenses no quedaron nada contentos con el show del medio tiempo del Super Bowl 2020, protagonizado por las divas latinas Jennifer López y Shakira.

Según informó en New York Post, más de 1,300 quejas fueron presentadas ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por su siglas en inglés), y algunas comparaban el espectáculo de Shaky y JLo a un "espectáculo porno" o "acto de club de striptease".

También se quejaron de "meneo sexy de la lengua" y "sacudidas del trasero".

Durante el show Jennifer López bailó en un poste e hizo twerking, mientras que la colombiana Shakira realizó su famosa danza del vientre e hizo un gesto sugerente con su lengua, que después fue puesto en contexto como un elemento cultural de Colombia.

Algunas de las quejas, obtenidas por primera vez por la cadena WFAA, provenían de padres 49 estados diferentes que sentían que sus hijos estaban expuestos a un espectáculo "pornográfico".

"¿Cómo pueden ponerse esto cuando los niños están mirando? Fue como un programa porno", decía la denuncia.

"¿Cómo se permite un acto de club de striptease como espectáculo de medio tiempo en el juego más visto del año?" decía otra de las quejas.

"El programa de medio tiempo fue de naturaleza muy sexual. Nunca había visto tantas poses sexuales fuera de las revistas porno", dijo otro espectador.

Otros televidentes pensaron que el programa fomentaba el tráfico sexual.

"Americanos" ofendidos con divas latinas en la NFL

Las quejas por el show de la divas no se hicieron esperar, con varios estadounidenses quejarse no solo por los bailes de las cantantes, también porque cantarán en inglés.

"Que se vayan a México", escribió un usuario en Twitter. "Esto es el Super Bowl y estamos en Estados Unidos", recriminó.

La propia NFL señaló que la selección de Shakira y JLo para el mediotiempo del descanso forma parte de los esfuerzos de la organización para demostrar que sí están a favor de la diversidad cultural.

Todo esto después de los escándalos provocados por el movimiento iniciado por el jugador Colin Kaepernick en 2016, quien se arrodilló durante el himno nacional para protestar contra la injusticia racial, y que provocó la ira de Trump.

Celebridades, como Lady Gaga, Demi Lovato, las hermanas Kardashian Jenner, y otros aplaudieron a ambas estrellas por su talento artístico y su valentía política.

Mientras, publicaciones como el diario The New York Time y la revista The Atlantic aplaudieron a las artistas por haber logrado "la titánica tarea" de representar la diversidad y pluriculturalidad de los latinos en el escenario.