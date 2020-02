El verdadero significado del lengüetazo de Shakira en el Super Bowl

Redacción.

Todo mundo está hablando del espectacular show que ofreció Shakira y Jennifer López en el entretiempo del principal evento deportivo de Estados Unidos, el Super Bowl 2020. El sabor latino no pudo estar más presente durante la noche deportiva.

Las dos divas latinas brillaron a más no poder, las intérpretes de "Suerte" y "On The Floor" se lucieron con sus presentaciones y pusieron toda su energía sobre el escenario. J Balvin y Bad Bunny acompañaron a las estrellas durante el medio tiempo.

El espectáculo de 12 minutos fue exactamente lo que ambas artistas habían prometido, una celebración de la cultura latina y un mensaje de unidad y de esperanza a la infancia, en especial a los niños de las minorías étnicas y demográficas en Estados Unidos.

El lengüetazo

Pero una de las imágenes que no ha tardado en dar la vuelta al mundo ha sido la de Shakira haciendo un juego con la lengua directamente a cámara.

Muchos han sido los usuarios que se han tomado en tono de broma la acción de la colombiana durante el show del descanso creando multitud de memes. Aunque algunos de ellos, compatriotas de la artista, han querido desvelar el por qué de esas imágenes.

Según han contado algunos seguidores de la cantante, Shakira habría homenajeado a la comparsa del "Son de Negro" del Carnaval de Barranquilla, lugar del que procede la artista, publica el sitio "Mundo Deportivo".

Tal y como cuenta la historia, la danza del son de negro surge como una forma de entretenimiento, en donde las gesticulaciones faciales o corporales exageradas son una burla de los negros esclavos hacia los españoles.

En un principio era interpretada solo por hombres, en vísperas de las fiestas de los españoles algunos se disfrazaban de mujer, y uno de ellos hacia las veces de una mujer llamada Guillermina. Lo cierto es que el gesto de Shakira se hizo viral, igual que sus show.