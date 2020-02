Chiquis Rivera perdona a Frida Sofía y ahora quiere grabar con ella

México.

Este año Chiquis Rivera no quiere problemas con nadie, por eso aseguró que está en buenos términos con toda la familia Rivera, incluyendo a su tío Lupillo Rivera, y hasta le encantaría grabar un tema con Frida Sofía.

"La verdad yo me dije: Este 2020 no quiero problemas con nadie. Yo no quiero dramas", dijo la cantante, quien estuvo como invitada en el festejo de los 30 años de carrera de Los Recoditos realizado el lunes en Mazatlán.

La hija de la fallecida Diva de la Banda vivió un incidente con la hija de la rockera Alejandra Guzmán en la pasada entrega de los Premios de la Radio, donde defendió a Lupe Esparza de Bronco en una situación incómoda que tuvo con Frida.

Este momento de fricción, entre Chiquis y Frida, se hizo público y fue muy comentado porque la nieta de Enrique Guzmán subió historias en su Instagram atacando a la intérprete de banda.

"No me dijo nada mi tío Lupe. Mi tía Rosy y mi tío Juan me preguntaron que si estaba bien, les dije que sí, obviamente yo hice lo que yo sentía que era necesario en ese momento", aseguró.

En Chiquis no hay resentimientos por lo ocurrido, por eso está dispuesta a saludarla si le toca un día encontrase a Frida.

"Ella también se disculpó, no directamente, pero en una entrevista y yo eso lo acepté. Yo no tengo por qué estar enojada y pues si la veo, la voy a saludar".

Y cómo las dos son cantantes, hijas de famosas y van empezando, se le preguntó a Chiquis si se animaría a cantar con la hija de Alejandra.

"La verdad si se da, sí, porque yo creo que las mujeres nos tenemos que apoyar una a la otra, así que me encantaría", aseguró.

Se reconcilia con su Lupillo Rivera

Así que todo es amor y paz para la cantante, quien limó asperezas con su tío Lupe.

"Sí, gracias a Dios que sí, hay que olvidar todo eso (los pleitos) y seguir adelante. Somos familia, yo la verdad no quiero vivir así (con resentimientos)".

Chiquis quiere unirse al espectáculo que montó la dinastía Rivera y que presentaron en Los Ángeles.

También espera tener una mejor relación con la ex pareja de Lorenzo Méndez, su esposo.

"Yo no quiero dramas e hice mi parte con Claudia (Galván) también. Aquí lo más importante es Victoria, la hija de Lorenzo, que también la veo como una hija. Nos vamos a juntar en un par de semanas todos", afirmó.

La intérprete de banda aún no tiene planes de tener hijos.

"El bebé no sé cuándo", expresó Janney Marín Rivera, quien se casó el año pasado.