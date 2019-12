Frida Sofía responde furiosa a discapacitada que la acusó de maltrato

Miami, EEUU.

Frida Sofía rechazó haber maltratado a una mujer con discapacidad y aseguró haber sido la verdadera ofendida.

Después de que una mujer, identificada como Libertad Ojeda, asegurara por medio de Instagram Stories haber sido agredida cuando visitó a la cantante en Miami, la heredera de Alejandra Guzmán explicó, en el canal de YouTube "Chisme No Like", que las cosas no ocurrieron como se dijo.

La cantante dijo que conoció a Ojeda por medio de Instagram, pues le dejaba comentarios muy bonitos.

Poco después comenzaron a platicar por medio de la red social, hasta que Frida le brindó apoyo a la mujer, desde enviarle dinero para medicamentos, hasta que la visitara en Estados Unidos.

"Esta mujer, de verdad, Libertad es una malagradecida y una mentirosa. Y me duele mucho, pero pues yo también le voy a sacar sus trapitos al sol porque anda diciendo que yo estaba en un estado inconveniente.", dijo la joven cantante.

Según Frida, Libertad Ojeda llegó intoxicada por los medicamentos que toma, aludiendo que la joven también había ingerido bebidas alcohólicas.

En una parte de la conversación con Chisme No Like, Frida menciona que Libertad había sido internada en Oceánica, un centro de rehabilitación para las drogas y alcohol en México.

"Perdóname, pero ella llegó cayéndose de la silla y yo tenía miedo. Yo, en realidad, no me quiero meter ya en menos problemas. Yo estoy como que ya enfocada en mi música. Los dramas de los Guzmán, de los Pinal ya pasó eso", presumió.

"Se me hace muy c**ero de su parte que diga que yo estaba en un estado inconveniente, cuando yo era la preocupada por ella, porque ella estaba el c**o", añadió Frida.

La hija de Alejandra Guzmán envió varias capturas de pantalla que constatan que ella y Libertad habían tenido comunicación desde 2018, además de señalar que la joven ha querido usar su nombre para crear polémica y ganar fama.

Frida dijo que en cuanto Libertad llegó a su casa comenzó a mostrar actitudes abusivas, como el hecho de que hubiera decido quedarse en su casa hasta marzo sin consultarlo con ella.

La cantante concluyó que la mencionada noche en la que habría corrido a Libertad, fue la misma joven quien decidió irse por cuenta propia con un hombre que conoció a través de una aplicación de citas, señalando que abandonó su casa profiriéndole insultos.

Frida Sofía mandó capturas de sus conversaciones con Libertad Ojeda.

Libertad Ojeda niega que Frida Sofía la haya ayudado

En sus historia de Instagram la joven mexicana negó que haya recibido ayuda económica de parte de Frida, como esta argumentó.

"Eso de que según me había comprado una silla de ruedas para Navidad es falso, ya que para venderte una silla necesitan tus medidas y ella no tenía las mías. #StopLying (deja de mentir).", escribió.

La ex concursante de Miss Wheelchair México le recordó a Frida Sofía sus carácter problemático mencionando su sonada pelea con su madre, Alejandra Guzmán y remató desconociendo la fama de la joven.

Libertad Ojeda negó haber recibido ayuda de Frida Sofía

Por último Libertad denunció que los seguidores de la cantante han comenzado a asediarla en las redes sociales.

Escucha las declaraciones de Frida Sofía a Chisme No Like