Jon Bon Jovi se reunirá con el príncipe Harry en Londres

Londres, Inglaterra.



El músico estadounidense Jon Bon Jovi reveló a una emisora británica que se reunirá este viernes con el príncipe Harry en los emblemáticos estudios de grabación de Abbey Road en Londres, donde el artista graba un tema especial con fines benéficos.

El veterano cantante, líder del consolidado grupo de rock Bon Jovi, destinará esa canción a la fundación caritativa Invictus Games, que puso en marcha el hijo menor de Carlos de Inglaterra y la malograda lady Di y que apoya eventos deportivos internacionales para veteranos del ejército lesionados o enfermos.



En una entrevista concedida a la BBC Radio 2, Bon Jovi explicó que hizo llegar a Harry esa canción después de haberla compuesto para un documental en el que participó sobre soldados que sufren trastorno de estrés postraumático.

Invictus Games

El tema en cuestión se titula "Unbroken" y será grabado junto con el coro "Invictus Games Choir", gestionado por la organización benéfica "Help For Heroes", y compuesto por personal militar y veteranos de guerra lesionados y enfermos, en los mismos estudios empleados por The Beatles en 11 de sus álbumes.

La versión original de esa canción, que pretende captar la atención sobre el trastorno de estrés postraumático que padecen muchos veteranos de guerra, estará incluida en el nuevo álbum que sacará el grupo de rock, titulado "2020".

El cantante norteamericano, autor de temas de culto como "Livin' on a Prayer", se refirió, en broma, a Harry como "el artista anteriormente conocido como príncipe", en alusión a la sorprendente decisión recientemente anunciada por el nieto de Isabel II y su esposa, Meghan Markle, de "dar un paso atrás" como miembros de la realeza británica.



Bon Jovi consideró que el hecho de contar con Harry en el famoso estudio de grabación es algo "muy especial", particularmente en un momento de grandes cambios en la vida del príncipe.

"Teniendo en cuenta todo por lo que está pasando ahora en su vida, el hecho de que venga y esto sea lo primero que haga es muy especial", consideró el músico.