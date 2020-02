Spotify Awards: Bad Bunny, J Balvin y Banda MS reinan en las nominaciones

Redacción.



Spotify dio a conocer a los nominados para su primera entrega de premios, que se llevará a cabo el próximo 5 de marzo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.



Para elegir a los nominados, la plataforma de streaming se basó en los datos de escucha, reproducciones y compartidos de sus usuarios.

Nominados Spotify Awards

El reguetón destaca como el género más escuchado, pues tan sólo en la categoría de Artista Spotify del Año son cuatro representantes del género urbano: Bad Bunny, J Balvin, Ozuna y Daddy Yankee. La Banda MS también competirá por este galardón.



En la categoría varonil de Artista Más Escuchado destacan Anuel AA, Bad Bunny, Daddy Yankee, J Balvin y Ozuna; mientras que en el apartado femenil están nominadas Ariana Grande, Billie Eilish, Karol G, Natti Natasha y Shakira.



Bad Bunny, Banda MS, Cartel de Santa, Ozuna y Paulo Londra son los finalistas que buscarán el Premio al Artista Más Seguido en Spotify.

Por el reconocimiento al Artista Mexicano más Escuchado en el Mundo compiten Alejandro Fernández, Banda MS, Luis Miguel, Maná y Reik.



"Callaíta", de Bad Bunny y Tainy; "Calma Remix", de Pedro Capó y Farruko; "Con Calma", de Daddy Yankee y Snow; "Otro Trago", de Sech y Darrell" y "Te Vi", de Micro Tdh y Piso 21 son las nominadas al premio de Canción más Escuchada.



Los nominados en el apartado del Artista Regional Mexicano más Escuchado son la Banda MS, Calibre 50, Joan Sebastian, Christian Nodal y La Arrolladora Banda El Limón.



Los competidores por el galardón al Artista de Rock en Español más Escuchado son Café Tacvba, Caifanes, Ed Maverick, Maná y Zoé.



Las canciones que buscarán consolidarse como la Canción con más Días en el Top 50 son "Calma Remix", de Pedro Capó y Farruko; "Con Altura", de Rosalía y J Balvin; "Con Calma", de Daddy Yankee y Snow; "Otro Trago", de Sech y Darrell y "Te Vi", de Piso 21 y Micro Tdh.



Por el título de Canción del Verano compiten "11 PM", de Maluma; "Callaíta", de Bad Bunny y Tainy; "China", de Anuel AA y Daddy Yankee; "La Canción", de Bad Bunny y J Balvin y "Otro Trago", de Sech y Darrell.

En cuanto a música electrónica, Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Marshmello y Martin Garrix son los nominados en la rama varonil, mientras que la femenil destacan Ava Max, Daya, Zara Larsson, Ellie Goulding y Rita Ora.



En el K-Pop destacan BTS, EXO, GOT7, Monsta X y Super Junior en el apartado masculino, mientras que en el femenino están nominadas (G)I-DLE, Blackpink, Mamamoo, Red Velvet y Twice.



Por el premio al Artista de Banda más Escuchado competirán Banda El Recodo, Calibre 50, La Arrolladora Banda El Limón, Banda MS y La Adictiva Banda San José de Mesillas.



Lady Gaga, Panic! At the Disco, Hayley Kiyoko, Metro Station y Wrabel están nominados en la categoría de Artista más Agregado a Playlists con Temática LGBT+.



Los nominados al reconocimiento al Artista de Rock Contemporáneo más escuchado son Arctic Monkeys, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, Coldplay y Muse.



En el género pop, Alejandro Fernández, Alejandro Sanz, Carlos Rivera, Luis Miguel y Morat son los nominados en el apartado varonil, mientras que en el femenil destacan Gloria Trevi, Ha-Ash, Mon Laferte, Natalia Lafourcade y Yuridia.



Los contendientes al Artista Pop Urbano más Escuchado son Camilo, Maluma, Manuel Turizo, Reik y Sebastián Yatra; en la sección femenil de la misma categoría aparecen Becky G, Karol G, Natti Natasha, Shakira y Thalía.



Los finalistas por el galardón a Podcast del Año son Dr. Muerte, El Podcast de Álex Fernández, Fausto, Leyendas Legendarias y Se Regalan Dudas.