Alejandro Fernández apoya a su padre Vicente Fernández

Las polémicas declaraciones de su padre Vicente Fernández, quien rechazó un trasplante de hígado por temor a que fuera de un homosexual, al Alejandro Fernández le importan poco e incluso apoya las declaraciones de su progenitor.

Al salir de su concierto en el Dome Care de Monterrey, la madrugada del viernes, "El Potrillo" se pronunció por primera vez respecto a los comentarios de Chente que despertaron las críticas del público.

Amable y sonriente, el intérprete bajó un poco la ventana de la camioneta que lo trasladó para hablar durante un minuto con los medios.

¿Qué opinas de las declaraciones de tu papá?, se le cuestionó entre el tumulto.

"No sé qué dijo", respondió el cantante de 48 años.

Que no quiso el trasplante por temor a que fuera de un homosexual, se le comentó.

"Ah, está bien, no mamen", agregó el cantante con desenfado.

¿Lo apoyas?, se le insistió.

"A mí me vale ver...", expresó Alejandro, aunque ésta última palabra la dijo solo moviendo los labios.

"Querían ponerme un hígado de otro cabrón. No, yo no me iba a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. Ni sé si era homosexual o drogadicto", fue la declaración de Vicente que molestó a muchos.

Los internautas despotricaron contra el cantante; e incluso una madre mexicana, cuya hija menor de edad donó sus órganos al morir, exigió al cantante una disculpa por su falta de sensibilidad con el tema, ya que considera que recibir una donación de órganos no está al alcance de todos, como fue el caso de Vicente.