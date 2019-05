Alfredo Adame arremete contra su exesposa

México.



Alfredo Adame nuevamente vocifera en contra de su exesposa Mary Paz Banquells, a quien entre otras cosas le dice ignorante, y arremete también en contra de su excuñada Ariadne Banquells.



Mary Paz declaró que el actor ha incumplido con su obligación de entregar la manutención a sus hijos: “El juez otorgó el 30% de sus ingresos por los años que estuvimos juntos. No la he recibido desde agosto de 2017. Yo lo dejo todo en manos de los abogados, a mí no me gusta estar en pleitos. Cuando se resuelva, si es que se resuelve a mi favor, ¡qué bueno!”.



Adame en el programa De Primera Mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante, le respondió: “Siempre se ha caracterizado por ser muy ignorante. Ignorante desde que permitió que su familia la manipulara, actuara y deshiciera el patrimonio de la familia, de su esposo, que acabara con su matrimonio, ahora sí que mató a la gallina de los huevos de oro”.