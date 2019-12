Billie Eilish, Drake, Post Malone entre los más escuchado en Spotify en el mundo

Estados Unidos.

El rapero canadiense Drake fue escuchado unos 28.000 millones de veces en Spotify durante la última década, lo que lo sitúa en el primer puesto de la lista de cantantes más exitosos en la plataforma de música en internet publicada este martes.

Drake adelanta al británico Ed Sheeran, que interpretó la canción más popular en Spotify entre 2010 y 2019, "Shape of You", escuchada más de 2.300 millones de veces.

El podio fue completado por el rapero estadounidense Post Malone. El rapero texano logró alcanzar el tercer puesto, pese a que su primer álbum se estrenó en diciembre de 2016.

En cuarto puesto de los artistas más escuchados de la década está la cantante estadounidense Ariana Grande, seguida del rapero Eminem.

En la lista de canciones más escuchadas en los últimos 10 años, "One Dance", de Drake, llega en segundo lugar, por delante de "rockstar", de Post Malone, "Closer", de Halsey y The Chainsmokers, y "Thinking Out Loud", de Ed Sheeran.

Los más escuchados en Spotify en 2019

Post Malone fue el artista más popular del año en la plataforma, con 6.500 millones de escuchas en el mundo, según un comunicado.

Su colaboración con Swae Lee en "Sunflower" de Spiderman: Into the Spiderverse completó las tres canciones más escuchadas del año, lo que le da al artista un lugar en cada una de nuestras tres principales categorías de música (artistas principales, canciones principales y mejores álbumes).

El segundo artista con más reproducciones del año es la cantante y compositora de 17 años, y nominada al Grammy por primera vez, Billie Eilish.

Su disco "WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?" sobrepasó los 6 mil millones de reproducciones. El álbum de Eilish fue el lanzamiento más escuchado de 2019, marcando un hito.

Ariana Grande se posiciona en el tercer lugar de los más escuchados de 2019 gracias al lanzamiento de su disco "Thank U, Next". Su canción "7 rings" también estuvo entre las cinco más escuchadas este año.

La mejor canción del año proviene del dúo Shawn Mendes y Camilla Cabello con “ Señorita ” de vieron más de mil millones de reproducciones; le siguen "Bad Guy" de Billie Eilish, " Sunflower " de Post Malone y " 7 rings " de Ariana Grande.

Bad Bunny, Karol G y Ozuna representa a latinos en Spotify

La lista de artistas latinos está encabezada por Bad Bunny y J Balvin e incluye a otros astros de la música urbana como Ozuna, Anuel AA y Karol G.

En cuanto a las canciones latinas más reproducidas de 2019 en Estados Unidos, “I Like It” de Cardi B con Bad Bunny y J Balvin ocupa el primer lugar, seguida por “MIA” de Bad Bunny con Drake, “Taki Taki” de DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B, y “Con calma” de Daddy Yankee con Snow.

En 2010, Spotify, creada cuatro años antes, apenas era una compañía emergente con menos de un millón de usuarios de pago, frente a los 113 millones actuales.

Su crecimiento hasta alcanzar los 248 millones de usuarios mensuales, entre los que pagan y los que utilizan la versión gratuita con anuncios, coincidió ampliamente con el auge de las plataformas de streaming.