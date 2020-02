Margot Robbie:“Quiero ver más hermandad entre las mujeres”

Redacción.

La australiana Margot Robbie, de 29 años, es una de las nominadas a mejor actriz de reparto por su papel en El escándalo, drama basado en el caso real de acoso sexual al que el fundador y exdirector ejecutivo de Fox News, el ya fallecido Roger Ailes, habría sometido a varias mujeres desde la década de los 80.

Pero a pesar de la notable exposición mediática que han recibido este tipo de asuntos desde el auge del movimiento #MeToo en 2017, Robbie asegura que ignoraba lo que verdaderamente supone ser víctima de acoso sexual hasta que leyó el guion de Charles Randolph (La gran apuesta).

“No sabía lo que era el acoso sexual”, confiesa en una entrevista con el diario australiano Herald Sun. La actriz recuerda que hasta entonces consideraba que, para que el acoso sexual estuviese considerado “ilegal o inapropiado”, era imprescindible que hubiese “contacto físico”. “Aquello me chocó mucho”, recuerda.

La representación femenina no está aún donde debería estar. Faltan cambios. No todos en la vida real son blancos. Margot Robbie, actriz australiana

El escándalo cuenta la historia de las mujeres que lucharon por denunciar a Ailes y propiciar su renuncia, con Charlize Theron transformada en la expresentadora de Fox News, Megyn Kelly, y Nicole Kidman interpretando a otro rostro conocido de la cadena, Gretchen Carlson.

Por su parte, Robbie interpreta a Kayla Pospisil, un personaje ficticio que resulta ser el más reciente fichaje de Fox News. El reparto de la cinta se completa con John Lithgow, Kate McKinnon, Connie Britton, Mark Duplass, Rob Delaney, Malcolm McDowell y Allison Janney. Sin duda, entre todos ellos destaca el trabajo de Theron como Kelly, una impresionante metamorfosis que ya le valió la nominación a mejor actriz a los premios de la Academia.

Del drama al cómic

El escándalo no es la única película reciente de Robbie. Hace unos días, Margot pisó suelo mexicano para promocionar Birds of Prey, and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Durante una entrevista con EFE, la actriz abogó por la unión entre mujeres, tanto en la pantalla como en la vida real.

En esta cinta vuelve a ponerse en la piel de Harley Quinn. Ahora, su ruptura con El Guasón es inminente y deberá mostrar su valía en solitario, pero por diferentes circunstancias. En pos de una niña, esta antiheroína unirá fuerzas con Canario Negro y Cazadora, sus aliados en esta historia.

Margot Robbie vuelve a meterse en la piel de Harley Quinn en Birds of Prey. La cinta se estrena el 7 de febrero en Estados Unidos.

“Refleja la dinámica que las mujeres tenemos en la vida real y creo que ya por muchísimo tiempo nos hicieron creer lo contrario. Todavía siguen poniendo a mujeres compitiendo contra otras mujeres. Yo solo he encontrado gran apoyo en las mujeres que me han rodeado. Tengo una hermandad con las mujeres que me rodean muy fuerte y quiero ver más de eso en la pantalla”, manifestó la bella australiana.

“A parte, creo que es divertido ver a un grupo de mujeres, pasarlo bien en el cine. Tú te diviertes viéndolas a ellas divertirse, entonces no entiendo la razón de quererlas poner enojadas entre ellas”, añadió.

En 2018, ganó un premio Critics’ Choice Award a mejor actriz por I, Tonya.

En lo que respecta al empoderamiento femenino, tan vívido en la sociedad y en la industria del cine, la protagonista de I, Tonya (2018) destacó la relevancia de ver a mujeres fuertes en un ambiente en donde está imperando la violencia. Se espera que Birds of Prey recaude $50 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos.

La cinta llegará a Honduras este jueves 6 de febrero. En este filme, Margot participa también como productora ejecutiva, faceta que ya ha explorado en otras cintas, y -en palabras de la actriz- una suma con la otra. “Me encanta producir y actuar. Hay veces en que los dos roles se complementan. Hay mucha gente y si eres una buena productora pones a quien te ayude y vas delegando cosas porque confías en tus actores, en tu director de fotografía y en tu director. Mi rol de productora es algo estresante a diferencia de cuando actúo que es divertido y creativo, pero me encanta hacer los dos”, remarcó.

La australiana junto a Kate McKinnon en una escena de El escándalo, cinta por la que recibió una nominación al Óscar como mejor actriz de reparto.

Además de Margot, la actriz se vio acompañada por Jurnee Smollett-Bell y Mary Elizabeth Winstead, quienes personifican a Canario Negro y Cazadora, respectivamente. “Ella (Harley Quinn) siempre quiere estar rodeada de un grupo de amigos y yo soy parecida. Soy una persona que le gusta estar con gente, odio estar sola. Siempre estoy rodeada porque me parece más divertido”, dijo Robbie.

A lo largo de la trama hay mujeres de diferentes culturas y raíces, un hecho de inclusión que fue construido a conciencia y sabiendo lo relevante que es hoy en día. “Nos interesaba eso y, si lo piensas, la representación (femenina) no está aún donde debería estar, para nada. Por lo que necesitamos más representación femenina para poder hacer algo de cambio. A parte de que es la vida real. No todos en la vida real son blancos”, dijo Margot.