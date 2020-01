Jaden Smith presume a su "novio" Tyler, The Creator tras victoria en Grammy 2020

Los Ángeles, EEUU.

Han pasado dos años desde que Jaden Smith anunciara por primera vez con orgullo ante el mundo entero que el rapero Tyler, the Creator era su novio y a día de hoy sus respectivos fans siguen igual de confundidos acerca del estatus real de su relación.

El hecho de que el primero haya reaccionado a la victoria de su buen amigo este domingo en la gala de los premios más importantes de la música, en la que este recibió el premio a Mejor Álbum Rap por 'Igor', con un tuit que reza "Mi novio acaba de ganar un Grammy" no ha ayudado a aclarar la situación.

MIRA: Ganadores de los Grammy Awards 2020 en las principales categorías

Por el momento Tyler, que estará muy ocupado celebrando su triunfo por todo lo alto, no ha respondido a ese comentario, pero en su momento no pareció hacerle demasiada gracia que el hijo de Will y Jada Pinkett Smith le declarara su amor públicamente desde el escenario en el festival Camp Flog Gnaw Carnival allá por 2018.

Las palabras textuales de Jaden fueron: "Solo quiero decir que Tyler, the Creator es el mejor amigo del mundo, y le quiero muchísimo. Tyler no quiere decir nada, pero es mi pu** novio. Y ha sido mi jo**do novio durante toda mi pu** vida".

En aquel momento, todas las miradas -y las cámaras- se posaron en el aludido, que se apresuró a realizar un gesto de negación con la mano. Poco después Jaden volvió a reiterarse en sus declaraciones vía Twitter, afirmando que ya nadie -ni siquiera Tyler- podría negar lo evidente, y él reaccionó de nuevo riéndose y diciéndole que estaba loco para restar importancia a tanta efusividad romántica.

Tyler, The Creator recibiendo el Grammy a Mejor Álbum Rap junto a su madre. AFP

ADEMÁS: Billie Eilish hace historia en los Grammy Awards 2020

Ninguno de los dos jóvenes se ha pronunciado nunca públicamente acerca de su orientación sexual, aunque la de Tyler ha dado mucho que hablar debido a las afirmaciones que ha realizado en algunas de sus canciones como 'I Ain't Got Time', en la que presume de que lleva besando a chicos blancos desde 2004, y a los comentarios que ha realizado en entrevistas, como que le gustan las chicas pero siempre acaba acostándose con sus hermanos".