Shakira y Anuel AA estrenan "Me Gusta"

Shakira ya tiene nuevo sencillo para presentar en la esperada actuación que ofrecerá, el próximo 2 de febrero, en el intermedio del Super Bowl que compartirá con Jennifer López.

Se trata nada una colaboración con el célebre reguetonero Anuel AA llamada 'Me gusta' y que, como se desprende de su escucha, constituye una particular revisión en español del exitoso sencillo de los noventa ''Sweat'', de la banda de reggae fusión Inner Circle.

"Me Gusta" es una mezcla de trap y reguetón que sigue el estilo del single "Chantaje", lanzado por la barranquillera y Maluma en 2016.

La canción de la letra presenta a través de la letra a Shakira y Anuel como una pareja enamorada pero que han pasado demasiado tiempo junta y están cayendo en malos hábitos.

Shakira estrena look

Para la caratula promocional de la canción Shakira parece haberse sometido a un cambio de imagen radical.

Ataviada con un sedoso y revelador body en tonos pastel, la diva de la música destaca por su larga y -curiosamente- castaña cabellera que aparece recogida en varias capas.

Además de volver a la escena discográfica con el que promete convertirse en uno de los temas más radiados de la próxima primavera, Shakira sigue ensayando y entrenándose sin descanso de cara a su gran cita con los espectadores del evento deportivo más mediático de Estados Unidos, el cual coincide además con su cumpleaños y con el de su pareja Gerard Piqué.

"¡Va a ser en mi cumpleaños! Siempre he querido actuar en la Super Bowl. Creo que es el santo grial de la industria del entretenimiento. Es un partido de fútbol, pero tiene mucha relevancia para los artistas. Va a ser genial porque voy a estar celebrando mi cumpleaños con unos 100 millones de personas. ¡Es surrealista!", aseguraba la de Shakira el pasado diciembre.

Escucha el single "Me Gusta" de Shakira y Anuel AA.