¿Cuál es la diferencia entre el reggeaton y el trap?

Desde hace varias décadas el reggaeton reino triunfante entre la música latina preferida por las masas para el baile decadente, sin embargo a inicios de la década del 2010 todo cambió con la llegada de un hermano conflictivo del género urbano: el trap.

Aunque suele ser difícil diferenciar entre el actual reggaeton y el trap, el último es el que más ha escandalizado por sus letras explícitas que incitan a la violencia, drogas, armas y el alcohol.

Orígenes del trap y el reggaeton

Para comenzar por diferenciarlo veamos sus orígenes.

El trap tiene origen en Estados Unidos; la palabra se traduce literalmente a trampa, y también fue usada como un argot asociado al alcohol, las drogas y otros bienes ilícitos.

En la década de 1930, una "trap" era un escondite para el licor, y este sentido se extendió a las drogas en la década de 1960. En el hip-hop, al menos desde mediados de la década de 1990, una "trap" se ha referido a un lugar donde se venden o fabrican drogas, la fuente de inspiración del trap.

Sus primeros exponentes fueron artistas estadounidenses como DJ Screw, T.I. o Gucci Mane.

Mientras tanto el reggaeton es más un producto "hecho en casa"; sus orígenes se remontan a la década de 1970 en Panamá, impulsado por el reggae que la comunidad jamaiquina había llevado hasta el país centroamericano, pero fue Edgardo Franco "El General", quien ganó popularidad con temas como "El Meneaito" o "Muévelo", quien lo lanzó a gran escala en los 1990.

Poco después los puertorriqueños comenzaron a hacerlo su producto de exportación con estrellas como Vico C o Big Boy.

Para inicios del 2000 los jóvenes ya bailaban temas como "Gasolina" de Daddy Yankee. El género le dio fama a otros como Don Omar, Wisin y Yandel o la "caballota" Ivy Queen.

Los cantantes del género urbano J Balvin, Ozuna, Daddy Yankee y Anuel AA en una foto de archivo.



Cómo diferencia el reggaeton del trap

El reggaeton inspirado en el reggae jamaiquino tiene notas más caribeñas, mientras que el trap derivó del hip hop y el rap cuya esencia es el palabreo rápido.

Mientras que el reggaeton es más bailable con ritmos movidos y pegadizos, el trap es mucho más lento.

"El bajo es más lento, no retumba y es más suave. La revolución es mas baja y la musicalidad se torna más lenta", dijo a la BBC Mundo el periodista colombiano especialista en música Víctor Sánchez Rincones.

Las letras del Trap suelen hablar de drogas, armas y sexo explícito, mientras que el reggaeton, que solía tener letras bastantes sexuales, ha ido suavizando su tono con los años, tal vez para desligarse del primero.

"Se me hace difícil aceptar que un niño quiera referirse con ese tipo de letras hacia mi hija", dijo Don Omar la revista Uforia Music en 2016; el puertorriqueño aseguró que el trap debería "arreglarse un poco".

Ejemplo de letras de trap:

«A mí me gustan más grandes /que no me quepa en la boca». Becky G ft. Bad Bunny.

«Agárralo con tu mano y verás que es algo sano». Ozuna

« Se te ve en la cara que te gusta el bellaqueo (Bellaqueo)/ A mí me gusta yo no te lo niego». Noriel.

Cómo llegó el Trap a América Latina

"Lo que ocurre es que lo tomaron los puertorriqueños, tomaron ese sonido y las letras de los estadounidenses negros y empezaron a explotar el género", explicó Víctor Sánchez Rincones.

Según este, los primeros en experimentar con el género fueron los puertorriqueños Arcángel y Randy allá por el 2006 cuando lanzaron "El pistolón".

Pero fue hasta el 2016 cuando el género tuvo un despunte descomunal lanzando al estrellato a cantantes latinos como Bad Bunny, Anuel AA y Ozuna, entre otros.

El género se extendió fuera del continente y también se hizo popular en España, donde hay famosos como Los Santos, antes PXXR GVNG -pronunciado poor gang (pandilla de pobres) o C Tangana, quien ha colaborado con Rosalía y Becky G.

La colaboración entre reguetoneros y traperos se ha hecho popular en los últimos años.

Cuál es el mejor género musical

El punto más sensible del género urbano llega cuando la sociedad los apunta por sus letras, pero si queda elegir cuáles ritmos son más apropiados para escuchar en público, definitivamente el reggaeton ha comenzado su trabajo.

Solo hay que ver cómo este ha renovado sus ritmos con temas como "Despacito" y "Dura" de Daddy Yankee, o "Tusa", el más reciente de Karol G, que incluyen más sonidos pop, marcando una línea que los separa del trap "puro y duro".

Como dijo el mismo Bad Bunny en los pasados Grammys Latinos, hay que "echarle ganas" para poner "creatividad" en el género urbano.