Brad Pitt ganó Globo de Oro a mejor actor de reparto

Los Ángeles, Estados Unidos.

Brad Pitt se llevó este domingo el Globo de Oro a mejor actor de reparto por su papel en "Once Upon a Time in Hollywood".

El galán de Hollywood recibió el premio de manos de Jennifer López y Paul Rudd.

Pitt se impuso a leyendas del cine como Al Pacino ("El irlandés"), Tom Hanks ("Un buen día en el vecindario"), Joe Pesci ("El irlandés") y Anthony Hopkins ("Los dos papas").

Pitt agradeció a Tarantino y a su co protagonista Leonardo DiCaprio, cuyo trabajo reconoció. La cinta reunió por primera vez a dos de los solteros de Hollywood más codiciados.

y añadió con ironía que le hubiera gustado llevar a su madre con él, pero no lo hizo porque temió que dijeran que era su nueva conquista.

"Once Upon a Time in Hollywood" también ganó a mejor dirección por el trabajo de Quentin Tarantino y mejor cinta de comedia o musical.

Lamentablemente no fue la noche de Leonardo DiCaprio, quien perdió en la liza contra el novato Taron Egerton, quien ganó su primer Globo de Oro a mejor actor en una comedia o musical por su caracterización de Elton John en la cinta "Rocketman".

Jennifer Aniston orgullosa de su ex marido

El actor recibió su segundo Globo de Oro en su carrera frente a una gran audiencia de famosos que incluían a su primera ex esposa Jennifer Aniston, quien no oculto su orgullo al ver a Pitt recibir el premio.

La pareja ha tenido un acercamiento en los últimos meses. Según medios especializados de EEUU, la actriz invitó a su ex marido a su fiesta de Navidad el pasado diciembre.