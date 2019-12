Cardi B sorprende a su esposo con millonario regalo de cumpleaños

Redacción.



La rapera Cardi B celebró el cumpleaños de su marido, el rapero Offset, regalándole 500 mil dólares en efectivo, según compartió en Instagram.

"Tienes todos los autos. Tienes todas las joyas. Tienes todo", dice en el video. "¿Qué más puedo darle a alguien que tenga todo?: La nevera", se escucha decir a la rapera.





"Largo cumpleaños del gran papi. Un pequeño algo algo para el cumpleañero @offsetyrn. Te amo", escribió la celebridad junto a un video en el que su esposo descubre su presente apilado en varios fajos adentro de un refrigerador.

"Sé que no tenía que darte el dinero, pero no sabía qué darte, así que tuve que darte algo. Puedes comprar un auto. Puedes comprar más ropa. Puedes comprar más joyas. Puedes comprarme más bolsos. Puedes hacer lo que quieras", enfatizó Cardi B.







Pero el regalo para Offset no se quedó solo en el dinero, según unos clips compartidos por Cardi B en las historias de Instagram, para ella no había problema en que su esposo disfrutara de una noche rodeado de strippers.