Hallan muerto a cantante K-pop Cha In Ha

Corea del Sur.

El cantante K-pop y actor surcoreano Cha In Ha fue encontrado muerte en su casa a la edad de 27 años.

Con Cha In Ha ya son tres las estrellas coreanas jóvenes en morir en el lapso de dos meses.

Cha, que era miembro del grupo K-pop Surprise U, además tenia una naciente carrera como actor.

Su agencia de talentos de Corea del Sur, Fantagio, informó sobre la muerte del joven a través de un portavoz, sin embargo, no dieron detalles de qué habría provocado la muerte del cantante.

"Pedimos fervientemente que no se difundan rumores, y que no se divulguen informes especulativos para que su familia, que está experimentando una gran tristeza debido a la repentina muerte, pueda despedirlo pacíficamente".

Cha, cuyo nombre real es Lee Jae-ho, había comenzado recientemente una carrera como actor, protagonizando el cortometraje "You, Deep Inside of Me" y el drama televisivo "Love With Flaws" de 2017.

Cha In Ha pertenecia al grupo K-pop Surprise U

Cha es la tercera muerte súbita de una estrella de K-pop en los últimos meses.

Tragedias en el mundo del K-pop

En noviembre, la cantante de K-pop Goo Hara fue encontrada muerta en su casa, unas semanas después de la muerte de su amiga y colega cantante Sulli.

Ambas murieron después de mostrar depresión y tendencias suicidas. Hasta el momento los forenses no han confirmado la causa de muerte en estos casos.

El sorpresivo fallecimiento de ambas mujeres llamó la atención sobre las presiones y el acosos que sufren estos famosos en la industria del entretenimiento coreano, ya que ambas artistas fueron objeto de acoso cibernético.

La presión parece provenir tanto de los mánagers exigentes como de los fanáticos que usan las redes sociales para criticar viciosamente los defectos y vida privada de las estrellas.

Sulli había sido una de las pocas estrellas de K-pop que habló abiertamente sobre sus problemas de salud mental y su muerte atrajo la atención a la necesidad del apoyo emocional para los artistas.

Molka y ciberacoso en Corea del Sur

Las muertes también pusieron de relieve el problema de Molka, una práctica en la que las mujeres son filmadas de manera encubierta para que las imágenes puedan subirse a la web.

En 2018, Goo llevó a su ex novio a la corte después de que él amenazó con publicar imágenes explícitas de ellos que fueron filmadas sin su consentimiento.

El hombre fue condenado en agosto a prisión condicional por varios delitos, incluido el de intento de chantaje. Pese a todo, la estrella acabó siendo víctima de numerosos mensajes malintencionados en internet.

Antes de que encontraran su cadáver, en su cuenta de Instagram había multitud de mensajes humillantes sobre su aspecto y su pasado con su exnovio.

En 2017, se denunciaron 6.400 casos de filmación ilegal a la policía, cifra que se duplicó con creces desde 2012, cuando se registraron 2.400 casos.

Las estrellas K-pop son seleccionadas muy jóvenes por las agencias, antes incluso de que tengan 15 años, y viven muy controladas encadenando conciertos, promociones y ensayos, renunciando a la vida privada y lidiando con la presión y el acoso en la red.

"Tenemos que prestar atención a todo lo que hacemos y no podemos compartir nuestro sufrimiento con nadie, ni siquiera con nuestros amigos o familia", confió Goo este año.

"Ustedes tienen derecho a la libertad de expresión pero ¿podrían, por favor, pensarlo dos veces antes de publicar un comentario malintencionado?", agregó Goo aludiendo a los internautas.