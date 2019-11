Salma Hayek paraliza las redes con foto para anunciar el Black Friday

Redacción.

La actriz Salma Hayek celebró el Black Friday de una forma muy particular en sus redes sociales.

La mexicana compartió una fotografía en su cuenta de Instagram de sus curvas en un vestido negro con transparencias.



En cuestión de horas, la foto de la actriz de 53 años, se viralizó y alborotó a todos sus seguidores.



Vea la foto aquí: Salma Hayek



"Black Friday", escribió Salma Hayek junto a la fotografía, que superó los 600 mil likes en tiempo récord.



En la foto no aparece el rostro de la actriz pero se observa su silueta marcada.



Las reacciones de sus admiradores no se hicieron esperar y dejaron todo tipo de comentarios, en su mayoría halagos para Salma.



Hasta el momento no se sabe el significado del posteo de la actriz mexicana.



El Black Friday se vive a nivel mundial, donde millones de personas se alborotan por obtener los productos a un mejor precio.