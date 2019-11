Revelan la millonaria cantidad que gasta Kylie Jenner en su seguridad

Redacción.



Aunque las hermanas Kardashian-Jenner se convierten en el centro de todas las miradas allá donde va, en algunas ocasiones los paparazzi también han captado en un segundo plano a sus guardaespaldas y gracias a esas imágenes se sabe que nunca salen a la calle sin un dispositivo considerable de seguridad, como el que acompañó por ejemplo a Kim y Kourtney durante su reciente visita a Armenia.



En el caso de la benjamina del clan, Kylie Jenner, que también ha sido la primera en amasar una fortuna personal que supera los mil millones de dólares, ella no repara en gastos cuando se trata de garantizar su protección y la de su hija pequeña Stormi.



Kylie Jenner y su pequeña Stormi.



Según ha desvelado su progenitor Caitlyn Jenner, que tuvo a Kylie Jenner y a su hermana Kendall durante su fallido matrimonio con Kris Jenner antes de iniciar su transición en 2017, la joven invierte entre 300 y 400,000 dólares mensuales en la escolta que vigila cada uno de sus pasos tanto en sus viajes como cuando se encuentra en casa.



Caitlyn Jenner

"Te apuesto lo que quieras a que Kylie se gasta entre 300 y 400 de los grandes al mes en seguridad, porque no puede ir sola a ninguna parte. Implica un despliegue de medios muy importante", ha explicado Caitlyn Jenner con total naturalidad durante una conversación que ha mantenido con sus compañeros en el reality británico de supervivencia 'I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!', en el que está participando desde hace unas semanas.



La empresaria Kylie Jenner.

Al igual que la gran mayoría de su familia, el hogar de la joven empresaria se encuentra en una comunidad cerrada a los no-residentes y protegida además por vigilantes que controlan las entradas y salidas, pero eso no impidió que el pasado octubre un hombre se colara en su jardín y se abriera camino hasta la puerta principal para empezar a aporrearla de manera violenta mientras llamaba a Kylie a gritos.



El intruso fue condenado a un año de cárcel y a permanecer alejado de la zona de Hiddens Hills donde vive Kylie Jenner, pese a lo cual ella habrá reforzado muy probablemente las medidas de seguridad.