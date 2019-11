Habla Sophia Hutchins, la misteriosa joven que no se separa de Caitlyn Jenner

Redacción.



Desde hace un par de años Caitlyn Jenner acude a todas partes acompañada de una atractiva veinteañera llamada Sophia Hutchins que se ha convertido en su confidente, su compañera de casa y la directora ejecutiva de su fundación.



El estrecho vínculo que las une ha despertado una gran curiosidad a lo largo de ese tiempo porque, de confirmarse que son pareja, se trataría de la primera que se le conoce a la antigua deportista tras realizar su transición en 2017, pero la joven de 25 años siempre se ha resistido a definir la naturaleza de su relación como romántica.





Sophia Hutchins y Caitlyn Jenner

Ahora Sophia Hutchins ha concedido una rara entrevista para hablar de la generosidad de la celebridad y apoyarla mientras esta participa en el concurso británico de supervivencia 'I'm A Celebrity Get Me Out Of Here' durante la que ha salido a relucir, como no podía ser de otra manera, el tema de su 'especial amistad' que ella ha sabido vadear con elegancia y sin aclarar el misterio.



"Creo que ya lo he descrito bastante bien. Al final, lo importante es que Caitlyn Jenner y yo somos familia. Nos entendemos muy bien en los negocios y hemos creado una alianza muy buena, tanto en lo profesional como en lo personal como familia, conmigo manejando su carrera y apoyándonos mutuamente en todas las aventuras empresariales que hemos iniciado juntas", ha apuntado en una entrevista al programa 'Good Morning Britain'.



¿Novia de Caitlyn Jenner?

A lo largo de la conversación Sophia Hutchins no se ha dejado amedrentar ni siquiera ante las cuestiones más directas -e indiscretas, todo sea dicho- que hacían referencia al aspecto puramente físico de su convivencia con Caitlyn Jenner o a los motivos por los que se resistiría a presentarse en público como su novia.





"Me parece que mantenemos una relación muy especial y no creo que necesitemos ser algo en concreto para que así sea", ha contraatacado. "Yo estoy siempre ahí para Cait, al cien por cien, y puedo decir lo mismo de ella. La mejor manera de describir nuestra relación es diciendo que somos compañeras en todos los sentidos posibles que encierra esa palabra. Cuando se trata de trabajo, respaldamos lo que hace la otra al cien por cien, y sucede lo mismo cuando se trata de nuestras familias o de nuestras relaciones personales. Resulta innegable", ha concluido Hutchins.