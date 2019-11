Demi Lovato escandaliza presumiendo embarazo

Estados Unidos.

Demi Lovato presumió una pancita de embarazo que enloqueció a sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

"¿Real o falso? #WillandGrace #MeetJenny ”, escribió la estrella del pop, de 27 años, junto a la imagen en la que posa frente al espejo acunando su falso vientre.

Claro que la barriguita era falsa. La actriz uso el accesorio como parte de su participación especial en la serie de NBC "Will & Grace", cuya temporada final llegará a la pantalla en 2020.

MIRA: Grammy Awards 2020: lista de nominados con Lizzo, Billie Eilish y Lil Nas X a la cabeza

En agosto, la cantante de "Sorry Not Sorry" reveló que aparecería como invitada en la querida comedia protagonizada por Debra Messing y Eric McCormack, al compartir una foto de sí misma en el set del programa con la leyenda "Will & Grace & Demi".

Además de su paso por la serie, la actriz ya se encuentra trabajando en el nuevo disco de estudio.

En la sección de Stories en Instagram Lovato compartió que estaba en un estudio de grabación, presumiblemente trabajando en música nueva.

A principios de este año, la cantante de "Sorry Not Sorry" les dijo a los fanáticos que estaba ansiosa por contar "su lado de la historia" con su nuevo álbum.

"¿Sabes lo bueno de hacer un álbum?", Preguntó en un mensaje publicado en su historia de Instagram en junio. "Puedes decir lo que quieras, ser lo más abierto y honesto posible y finalmente contar tu versión de la historia sin importar a quién no le guste ..."

Los comentarios de la cantante sobre su nuevo álbum llegaron casi un año después de su sobredosis casi fatal en julio de 2018.

ADEMÁS: ¿Quién es Austin Wilson?, el nuevo novio de Demi Lovato

Demi Lovato ha demostrado que se recupera satisfactoriamente de este bache en su vida. Además de sus proyectos profesionales la estrella confirmó hace unos días que mantiene una relación con el modelo Austin Wilson.